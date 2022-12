Borrell opozoril, da so trenutne razmere na Kosovu nesprejemljive

V luči napetosti je članice EU pozval, naj bodo pripravljene poslati dodatne okrepitve misiji Eulex. "Mnoge od članic so se strinjale in so pripravljene tej misiji zagotoviti dodatne zmogljivosti, učinkovitejšo podporo in več ljudi, če bo to potrebno," je poudaril Borrell.

V luči napetosti je članice EU pozval, naj bodo pripravljene poslati dodatne okrepitve misiji Eulex. "Mnoge od članic so se strinjale in so pripravljene tej misiji zagotoviti dodatne zmogljivosti, učinkovitejšo podporo in več ljudi, če bo to potrebno," je poudaril Borrell. Foto: Reuters

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v ponedeljek po zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju opozoril, da so trenutne razmere na Kosovu nesprejemljive, in dodal, da je članice pozval, naj okrepijo delovanje civilne misije EU na Kosovu (Eulex), če bo to potrebno.

Opozoril je, da prebivalci regije od avgusta letos živijo v začaranem krogu napetosti in provokacij, ki so se v zadnjih dneh stopnjevale in povzročile resne varnostne incidente, vključno z napadom na patruljo Eulexa in kosovsko policijo, so sporočili iz evropske službe za zunanje delovanje.

Borrell: Barikade je treba odstraniti in ponovno vzpostaviti mir

Tovrstno nasilje in barikade na cestah na Kosovu so po njegovih besedah nesprejemljive. "Tega ne moremo sprejeti od partnerjev, ki si prizadevajo za evropsko prihodnost. Ta položaj se mora končati, barikade je treba odstraniti in ponovno vzpostaviti mir," je nadaljeval Borrell.

Foto: Reuters

V luči napetosti je članice EU pozval, naj bodo pripravljene poslati dodatne okrepitve misiji Eulex. "Mnoge od članic so se strinjale in so pripravljene tej misiji zagotoviti dodatne zmogljivosti, učinkovitejšo podporo in več ljudi, če bo to potrebno," je poudaril.

Izrazil upanje, da se bosta Beograd in Priština zavezala deeskalaciji razmer

Spomnil je še, da je EU pred kratkim Srbiji in Kosovu posredovala najnovejšo različico predloga sporazuma o normalizaciji odnosov. "Prvi osnutek predloga sem predložil ministrom in zelo me veseli močna podpora, ki sem jo prejel od vseh. Zdaj je osnutek dejansko postal predlog vseh 27 članic EU," je dodal.

Ponovno je izrazil upanje, da se bosta Beograd in Priština zavezala deeskalaciji razmer ter se vrnila k dialogu. Zaradi zaostrovanja razmer bo v sredo v Beograd in Prištino napotil tudi posebnega predstavnika EU za dialog Miroslava Lajčaka.