Srbska premierka: Smo na robu oboroženega konflikta

Brnabićeva je dejala, da je to, kar počne kosovski premier Albin Kurti, grožnja ne le za Srbe, ampak za celotno Evropo. Po njenem prepričanju ima Srbija v skladu z resolucijo 1244 Varnostnega sveta Združenih narodov pravico in tudi namen, da na to območje pošlje določeno število vojakov.

Brnabićeva je dejala, da je to, kar počne kosovski premier Albin Kurti, grožnja ne le za Srbe, ampak za celotno Evropo. Po njenem prepričanju ima Srbija v skladu z resolucijo 1244 Varnostnega sveta Združenih narodov pravico in tudi namen, da na to območje pošlje določeno število vojakov. Foto: Reuters

"Kurtijeva dejanja so nas privedla na rob oboroženega konflikta," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug danes izjavila srbska premierka Ana Brnabić, potem ko je Priština v četrtek v večinsko srbsko Severno Mitrovico napotila med 200 in 300 policistov. Evropska komisija je obe državi pozvala k umiritvi napetosti.

V skladu z resolucijo bi na Kosovo lahko dovolili vrnitev "dogovorjenega števila srbskih vojakov in policistov" za zveze z mednarodnimi misijami, čiščenje minskih polj, varovanje krajev srbske kulturne dediščine ter na ključnih mejnih prehodih, poroča portal Balkaninsight.

Brnabićeva je še napovedala, da bo več informacij o morebitni vrnitvi srbskih sil na Kosovo čez dan posredoval srbski predsednik Aleksandar Vučić.

"Naši partnerji, vključno z Evropsko unijo, popolnoma ignorirajo razmere in se ne odzovejo ali pa se odzovejo samo, ko stvari postanejo kritične," je še izjavila. Kritična je bila tudi do misije zveze Nato na Kosovu (Kfor) in pravosodne misije EU (Eulex), ki da ne opravljata svojega dela.

"Če Kfor ne more zagotoviti miru, želi mir in stabilnost zagotoviti Srbija," je dejala in dodala, da se Srbi na Kosovu ne morejo počutiti varne.

Brnabić: Kurti brought us to the very edge of war

"You have KFOR and EULEX who are not doing their job. They do not protect the Serbs in Kosovo and Metohija. We now see violations of the Kumanovo and Brussels Agreements on a daily basis. pic.twitter.com/latAFsHZgZ — /Spriter/ (@Spriter0000) December 9, 2022

Iz Evropske komisije so sporočili, da pozorno spremljajo razmere na Kosovu. "EU je zaskrbljena zaradi varnostne situacije na severu Kosova in obsoja vse nasilne incidente in napade, ki se dogajajo," je danes dejal govorec komisije Peter Stano.

Dodal je, da Eulex in Kfor še naprej izvajajo nadzor in spremljajo razmere na terenu. "Pozornost bi zdaj morala biti na normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo, ker je to ključno za evropsko pot obeh držav, pa tudi za umiritev razmer, k čemur EU nenehno poziva," je še dejal Stano.

Priština je svojo odločitev o napotitvi policistov v četrtek utemeljila z zagotavljanjem varnosti v etnično mešanih predelih mesta. Beograd je v odgovor napovedal, da bo razmislil o napotitvi do tisoč pripadnikov vojske in policije na območje.

Vodja srbskega vladnega urada za Kosovo Petar Petković je v četrtek zvečer na izredni novinarski konferenci Kurtija obtožil, da izvaja protipravne in nasilne akcije, ki da imajo za cilj okupacijo severa Kosova. Zatrdil je, da so policisti, ki so prispeli v Severno Mitrovico, v polni bojni opremi.

Večinsko srbski sever Kosova je sicer v zadnjih dneh pretreslo več incidentov, ko so v štirih mestih, kjer naj bi 18. decembra znova volili župane, v občinske volilne urade hoteli priti člani kosovske centralne volilne komisije. Poročali so o zbiranju ljudi pred uradi, detonacijah in sirenah.

Kosovske oblasti so izredne županske volitve razpisale, potem ko so v začetku novembra odstopili tamkajšnji srbski župani zaradi zahteve Prištine po zamenjavi srbskih registrskih tablic s kosovskimi.