Na jugu Srbije sta minuli konec tedna dva moška ugrabila slovenskega državljana, ki je pobegnil in prijavil ugrabitev. Policija je ugotovila, da je Slovenec preprodajal mamila, zato so poleg ugrabiteljev prijeli tudi njega. Za kaznivo dejanje, za katerega je policija ovadila Slovenca, je predvidena kazen od tri do 12 let zapora, danes piše Delo.

Slovenec z območja Ormoža se je po pisanju časnika pred nekaj meseci preselil v občino Doljevac blizu Niša in domačinom dejal, da bo odprl podjetje za uvoz rabljenih avtomobilov iz Slovenije, a se je ukvarjal s preprodajo mamil.

V petek zvečer sta ga obiskala srbska državljana in od njega zahtevala, naj jima pove, kje skriva mamila. Ker jima tega ni hotel izdati, sta ga ugrabila, zvlekla v avtomobil in se z njim odpeljala po avtocesti Niš-Leskovac. Na enem od počivališč sta ustavila, ga zvlekla iz vozila in začela pretepati. Slovencu je uspelo pobegniti, zbežal je do cestninske postaje, od tam pa poklical policijo in prijavil ugrabitev, je niška policijska uprava objavila na spletnih straneh srbskega ministrstva za notranje zadeve.

Policisti so aretirali ugrabitelja in ugrabljenega

Policisti so ugrabitelja aretirali in že na začetku preiskave ugotovili, da sta preprodajalca mamil in da je Slovenec po selitvi v Srbijo navezal stik z njima. Pomagala sta mu celo urediti skrivališče za mamila. Kasneje sta mu mamila hotela ukrasti, a jih prenesel na drugo mesto, zato sta ga ugrabila, da bi ga prisilila, da jima pove, kam je skril drogo.

V stanovanju ugrabiteljev so odkrili dokaze, da sta se ukvarjala s trgovanjem z drogo. Kazensko so ju ovadili zaradi posedovanja mamil, ugrabitve in izsiljevanja.

Preiskavo so opravili tudi v hiši, kjer je živel Slovenec, in našli 2,3 kilograma marihuane ter 1,6 kilograma sintetične droge amfetamin. Ovadili so ga zaradi nedovoljenega trgovanja z drogami, za kar je zagrožena kazen od tri do 12 let zapora.

Skupaj z ugrabiteljema se je Slovenec po 48-urnem policijskem pridržanju znašel v priporu. Policisti medtem preiskujejo, ali je imel Slovenec skrite še več droge.