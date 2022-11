Razbili evropski mamilarski superkartel #video

V preiskavah so poleg Europola sodelovali tudi Španija, Francija, Belgija, Nizozemska, Združeni arabski emirati in ZDA. Med 8. in 19. novembrom je bilo v Evropi in Združenih arabskih emiratih izvedenih več racij. Njihove tarče so bili poveljniški in nadzorni centri ter logistična infrastruktura za trgovino z mamili v Evropi.

Organi pregona so v racijah v Španiji aretirali trinajst ljudi, v Franciji šest in v Belgiji deset, na Nizozemskem pa je bilo v okviru iste operacije v letu 2021 aretiranih 14 ljudi.

Dubaj je medtem aretiral dva zelo pomembna osumljenca, ki sta delovala na Nizozemskem, dva, ki sta delovala v Španiji, in še dva povezana s Francijo. Nizozemsko tožilstvo pa je že sporočilo, da bo zahtevalo izročitev osumljencev iz Združenih arabskih emiratov.

Aretirani osumljenci naj bi bili zelo pomembne tarče Europola, združili so se v tako imenovani superkartel in nadzirali približno tretjino trgovine s kokainom v Evropi. Obseg uvoza kokaina v Evropo pod nadzorom in poveljstvom osumljencev je bil ogromen, organi pregona pa so med preiskavami zasegli več kot 30 ton drog, je še sporočil Europol.