Slovenija: to je 23 novih prepovedanih drog

Na seznam so dodali tudi druge polsintetične kanabinoide, kot so HHC-P-O ACETAT, H4-CBD, HHCH, Delta-9-THC-C8, 9-OH-HHC in THCP-O acetat.

Med prepovedane droge so uvrstili tudi sintetične katinone 2-CMC, ki se uporablja predvsem kot rekreativna droga v glasbenih klubih, N-etilheptedron, Putilon, F-alfa-PHP in F-alfa-PiHP ter MDPHP in MDPiHP. Uporaba sintetičnih katinonov povzroča povišan srčni utrip, povišan krvni tlak, vznemirjenost, psihozo, epileptični napad, pregretje telesa in bolečine v prsih, je objavljeno na spletni strani združenja DrogArt.

Rekreativni nameni

Dodali so tudi sintetične opioide protonitazepin, metonitazepin, etonitazepin in fluetonitazepin ter iz skupine nitazenov tudi N-desetil izotonitazen.

Na seznam so uvrstili tudi analgetik karisoprodol, ki lahko v kombinaciji z etanolom povzroči podobne učinke ugodja, in sintetični kanabionid MDMB-binaca.

V uredbo so dodali desalkilgidazepam, ki spada med sintetične benzodiazepine. To je skupina psihoaktivnih substanc z depresorskimi učinki, ki se v medicini uporabljajo kot zdravilo za lajšanje anksioznosti in podobnih težav v duševnem zdravju, pogosto pa se jih zlorablja v rekreativne namene, piše na spletni strani DrogArta.

Zelo podobni učinkom, ki jih povzročijo psihedelične gobe

Na seznam prepovedanih drog so dodali tudi sintetični psihedelik iz skupine triptaminov 4-HO-MET. Pojavlja se v obliki belega prahu, njegovi učinki pa so zelo podobni učinkom, ki jih povzročijo psihedelične gobe.

V obrazložitvi uredbe so zapisali, da so na seznam dodali psihoaktivne snovi, ki jih je komisija organizacije združenih narodov za droge razvrstila na seznam mednarodno reguliranih psihoaktivnih snovi, in tiste, ki jih je pri svojem delu evidentirala policija oz. so bile evidentirane znotraj nacionalnega sistema za zgodnje opozarjanje na pojav psihoaktivnih snovi.