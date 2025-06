Agencija za varnost prometa začenja prvo letošnjo desetdnevno akcijo Varno brez alkohola in drog, ki je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. AVP poziva voznike, motoriste in kolesarje, naj si poletja ne pokvarijo z nespametnimi odločitvami.

Do 26. junija bo policija poostreno preverjala vsebnost alkohola v izdihanem zraku in ugotavljala prisotnost drog pri voznikih. Še posebej pa bodo pozorni 20. junija, ko bo potekal mednarodno usklajen 12-urni maraton nadzora nad psihofizičnim stanjem voznikov. AVP bo policiji prispevala dodatnih tisoč hitrih testov za droge, s katerim lahko policisti na podlagi vzorca sline zelo hitro ugotovijo prisotnost prepovedanih drog v telesu.

Poročilo Evropskega observatorija za prometno varnost (ERSO) ocenjuje, da v EU od 1,5 do dva odstotka prevoženih kilometrov opravijo vozniki z nedovoljeno ravnjo alkohola. Približno četrtina vseh smrtnih žrtev v prometu oziroma desetina vseh prometnih nesreč v EU in Sloveniji pa je povezana z alkoholom.

Alkoholizirani vozniki povzročili več kot 500 nesreč

V letošnjem letu so do konca maja zabeležili 536 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci, kar je sedem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V teh nesrečah so življenje izgubile štiri osebe, enako kot lani, je bilo pa nekaj manj poškodovanih.

Povprečna stopnja alkoholiziranosti v vseh prometnih nesrečah je znašala 1,39 promila (lani 1,36), v smrtnih prometnih nesrečah pa 1,61 promila (lani 1,14). Zakonska meja pri nas je 0,50 promila.

Najpogosteje so povzročitelji nesreč pod vplivom alkohola vozniki osebnih avtomobilov, stari med 25 in 34 let, sledijo starejši, do 54. leta. "Skrb vzbujajoče je, da so najmlajši alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč, stari od 15 do 17 let, letos povzročili štiri nesreče, kar je enako kot lani. Najmlajši med smrtnimi žrtvami zaradi alkoholiziranih povzročiteljev pa je štel 21 let."

Policisti so do konca maja letos odredili 169.407 alkotestov (lani 194.809), od tega je bilo 4.028 pozitivnih (lani 4.266). Odredili so tudi 659 strokovnih pregledov na droge (lani 623), od tega je bilo 84 pozitivnih (lani 90), kar 349 ljudi je pregled odklonilo. Policisti so pridržali 272 voznikov motornih vozil (lani 226).

Povzročitelji pod vplivom drog pa so lani povzročili 79 oziroma kar 7,6 odstotka vseh prometnih nesreč, v kombinaciji alkohola in drog pa 64 nesreč. Povzročitelji pod vplivom drog so bili krivi za več kot deset odstotkov prometnih nesreč z umrlimi udeleženci.

Podatki do 26. maja kažejo, da je bilo največ povzročiteljev pod vplivom drog v starostni skupini od 25 do 34 let, sledi skupina od 35 do 44 let.

Že en kozarec alkoholne pijače vpliva na zmožnost presoje in reakcijski čas voznika

Na AVP ob tem opozarjajo, da alkohol in droge vplivajo na reakcijski čas, pozornost, vid in druge kognitivne sposobnosti. Že prvi kozarec alkoholne pijače vpliva na zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. Že pri koncentraciji 0,5 promila alkohola se verjetnost povzročitve prometne nesreče poveča za 1,4-krat, pri promilu pa za petkrat v primerjavi s treznim voznikom. Pri 1,5 promila se tveganje za nastanek prometne nesreče poveča za kar 20-krat, so navedli podatke ERSO.

"Če se odpravljate na prireditev, koncert ali veselico, kjer je verjetnost, da boste uživali alkohol, vnaprej načrtujte, kako boste varno prišli domov. Da ne bi vse življenje obžalovali enega samega trenutka nepremišljenosti," poziva Saša Jevšnik Kafol, ki bo julija prevzela vodenje agencije kot v. d. direktorice.