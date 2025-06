Nadzor iz zraka: droni kot nova orodja prometne policije

Prometna varnost se digitalizira, številne države po svetu že uporabljajo drone za nadzor prometa, s katerim iz zraka zaznavajo prometne prekrške, merijo hitrost in dokumentirajo nevarno vožnjo. Tehnologija, ki jo uspešno uporablja španska policija na Majorki, se uveljavlja kot ena najnaprednejših praks prometnega nadzora v Evropi. Kako daleč je na tem področju Slovenija? Ali bodo tudi slovenske ceste kmalu pod nadzorom "letečih radarjev"? Preverili smo stanje doma, pridobili uradne odgovore slovenske policije in tudi, kakšne novosti so in bodo vpeljali v bodoče pri nadzoru prometa.

Tako kot avtomobili postajajo vse pametnejši in tehnološko naprednejši, tudi policija pri nadzoru prometa sledi razvoju in uvaja sodobne rešitve. Eden najnaprednejših primerov prihaja z Majorke, kjer španska Guardia Civil uporablja zmogljiv dron Thyra V109.

Kaj zmorejo prometni droni? Primer napredne opreme z Majorke.

Ti devetkilogramski brezpilotniki so opremljeni s kamerami s 30-kratno optično in 12-kratno digitalno povečavo ter lahko letijo do 120 metrov visoko. Sposobni so zaznati prekrške, kot so uporaba mobilnega telefona med vožnjo, vožnja po odstavnem pasu in nevarno prehitevanje. Posnetke lahko zajamejo celo iz tisoč metrov nadmorske višine ali zaznajo dogajanje do pet kilometrov stran.

Kje vas lahko na Majorki ujamejo leteči radarji: opozorilo za slovenske turiste

Droni redno nadzorujejo nekatere najbolj prometne in slikovite ceste na otoku – predvsem na tistih predelih, kjer je več prometa z različnimi prevoznimi sredstvi. Posebej pozorni so na motoriste in voznike, ki vozijo prehitro ali objestno. Prekrškarji prejmejo kazni v višini od dvesto do petsto evrov, priložen pa jim je tudi videodokaz.

Ker je Majorka zelo priljubljena tudi med slovenskimi dopustniki in rekreativnimi kolesarji, velja opozorilo: tudi na razglednih gorskih cestah vas lahko iz zraka opazuje policijski dron. Najpogosteje letijo nad cestami, kot so MA-11 (proti Sóllerju), MA-10 (čez gorsko verigo Serra de Tramuntana), MA-13 (avtocesta do Ince), ter cestami med Manacorjem in Porto Cristom.

Stanje v Sloveniji: zakonske omejitve onemogočajo uporabo dronov

Slovensko policijo smo zato vprašali, ali tudi v Sloveniji na tovrstni način že nadzorujejo promet, in dobili naslednji odgovor: "Slovenska policija pri nadzoru cestnega prometa dronov trenutno ne uporablja, saj za to nima ustrezne zakonske podlage. Na podlagi delne odločbe Ustavnega sodišča U-I-152/17-29 z dne 4. 7. 2019 dronov ni dovoljeno uporabljati za splošne preventivne dejavnosti oziroma nadzor (na primer nadzor cestnega prometa), pri katerem bi s takšno uporabo dronov slučajno zaznali izvršitev prekrška ali kaznivega dejanja. Si pa želimo, da bi v prihodnje pridobili vsaj omejena pooblastila na tem področju."

Kje in v kakšnem name uporabljajo drone - izbranih je nekaj držav

Država Status uporabe Opis Slovenija Ni dovoljena Ustavno sodišče prepoveduje preventivni zračni nadzor Španija Aktivna Nadzor hitrosti, telefonov, prehitevanj (npr. Majorka) Francija Delna Nadzor prometa in množičnih dogodkov Italija Delna Droni ob praznikih, konicah in večjih dogodkih Združeno kraljestvo Testiranja Pilotni projekti (Sussex Police, Gatwick) Nemčija Posredno Deutsche Bahn uporablja drone za varovanje Slovaška Delna Droni za nadzor prekrškov v mestih ZDA Aktivna Programi Drone as First Responder, nadzor, promet, reševanja Indija Aktivna Zaznavanje prekrškov (brez čelade, brez registracije, hitrost) Ruanda Aktivna Nacionalna policija uporablja drone za cestni nadzor Kitajska Aktivna Pametni droni z AI za prometni nadzor v urbanih območjih Avstralija Aktivna AI-sistemi z droni za zaznavanje telefonov in pasov

Slovenska policija želi slediti tujim praksam z usmerjenimi droni

Praksa uporabe dronov v nekaterih evropskih državah jim je poznana in tudi sami si želijo, da bi bil podoben trend pri nas v Sloveniji: "Želimo si, da bi drone lahko uporabljali vsaj za usmerjanje policijskih patrulj ob večjih zgostitvah prometa in na izbranih odsekih avtocest, kjer bi ugotavljali specifične kršitve, kot so na primer vožnja na prekratki varnostni razdalji ali nepravilna prehitevanja."

Foto: Ana Kovač

V Sloveniji se za spremljanje prometa uporablja tako helikopterski način, vendar z njim ne lovijo prekrškarjev: "Nadzor in spremljanje cestnega prometa s pomočjo helikopterja je stalna praksa slovenske policije že vrsto let. Observacije cestnega prometa načrtujejo policijske uprave ali generalna policijska uprava, in sicer praviloma ob pričakovanih zgostitvah prometa ali za izvajanje poostrenih nadzorov. Praviloma na mesec načrtujemo okrog deset observacij cestnega prometa."

Katere tehnologije uporablja Slovenska policija

Tehnologija Opis uporabe Status Klasični radarji Merjenje hitrosti V uporabi Laserski merilniki z videozapisom Merjenje hitrosti in razdalje iz nadvozov V uporabi Dopplerski merilnik hitrosti Merjenje hitrosti med vožnjo patruljnega vozila Vpeljava 2025 Laserski skenerji 3D Dokumentiranje krajev prometnih nesreč V uporabi Helikopterska opazovanja Zračni nadzor ob prometnih konicah Redno Droni Uporaba onemogočena zaradi zakonskih omejitev Ni dovoljena AI za telefone in pasove Prihodnja želena rešitev za nadzor prekrškov Ni še uvedena

Katere sodobne tehnologije že uporablja slovenska prometna policija

A tudi pri nas pogledujejo k sodobnim tehnologijam za nadzor prometa. Poleg radarjev in stacionarnih kamer so v uporabi še: "Poleg klasičnih merilnikov hitrosti uporabljamo zmogljive laserske merilnike z videozapisom, ki omogočajo meritve hitrosti in razdalj med vozili iz nadvozov avtocest. Letos bomo začeli uporabljati dopplerski merilnik hitrosti (meritve se lahko izvajajo za prihajajoči in odhajajoči promet), ki omogoča izvajanje meritev med vožnjo vozila, ki ima vgrajen sistem, kar bo predstavljalo povsem novo prakso delovanja policije na tem področju.

V zadnjih letih smo modernizirali dokumentiranje krajev prometnih nesreč, saj smo za hujše prometne nesreče začeli uporabljati laserske skenerje 3D, s katerimi smo dvignili raven zavarovanja dokazov na kraju prometne nesreče in skrajšali čas ogleda kraja."

Foto: STA ,

Ker je v svetu vse bolj v uporabi umetna inteligenca že pri vsakdanjem življenju, se jasno poraja vprašanje, ali imajo tudi v policiji pilotne projekte oziroma testiranja novih tehnologij na primer za zaznavanje prekrškov ali pametne prometne rešitve: "Policija si želi, da bi v prihodnje lahko uporabljala tehnologijo za detekcijo nepravilne uporabe mobilnih telefonov in neuporabe varnostnih pasov. Poznana nam je praksa nekaterih evropskih policij, ki tovrstne sisteme že uspešno uporabljajo, zato si želimo, da bi tudi za uporabo omenjenih sistemov pridobili ustrezno pravno podlago."

Foto: STA ,

Hkrati še izpostavljajo, da pričakujejo, da bodo z naslednjo spremembo Zakona o nalogah in pooblastilih policije pridobili tudi zakonsko podlago za uporabo sistemov za prepoznavo registrskih tablic, ki bi jih v nadaljevanju začeli uporabljati pri nadzoru cestnega prometa.

Število kršitev, ugotovljenih pri nadzoru cestnega prometa (po zakonih); Vir: Policija