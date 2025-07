V okviru preventivne akcije Varno brez alkohola in drog, ki je potekala med 16. in 26. junijem, so policisti obravnavali 396 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola, 37 pa jih je bilo pod vplivom drog. Pridržali so 19 voznikov, v 297 primerih pa so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, so sporočili s policije.