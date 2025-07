V Turčiji v okviru preiskave korupcije aretirali več kot 120 ljudi

V Izmirju, tretjem največjem turškem mestu, ki ga že leta vodi opozicija, so bili med drugim pridržani nekdanji župan Tunc Soyer in številni visoki uradniki, je na omrežju X zapisal podpredsednik stranke CHP Murat Bakan.

"Soočamo se s podobnim postopkom kot v Istanbulu. Te aretacije (...) niso bile zakonska obveznost, ampak jasna politična izbira," je nadaljeval Bakan in pojasnil, da je proti številnim pridržanim že potekala preiskava. "Če bi bili pozvani k pričanju, bi to tudi storili," je dodal.

Aretacije zaradi domnevne korupcije so se zgodile po podobni operaciji v Istanbulu 19. marca, ko so oblasti pridržale župana Imamogluja zaradi obtožb o korupciji, za katere njegovi podporniki pravijo, da so lažne. Po njegovi aretaciji so Turčijo zajeli množični protesti, med katerimi je bilo aretiranih skoraj dva tisoč ljudi. Imamoglu sicer velja za najresnejšega političnega tekmeca dolgoletnega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Stranka CHP pa je Imamogluja kljub odreditvi pripora imenovala za svojega kandidata na prihodnjih predsedniških volitvah, ki bodo predvidoma potekale leta 2028.