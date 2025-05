Turška policija je danes pridržala več kot 400 ljudi, ki so se na shodih ob 1. maju skušali prebiti na trg Taksim v središču Istanbula, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trg so oblasti danes zjutraj zaprle zaradi bojazni, da bi ob mednarodnem dnevu dela izbruhnili protesti, ter vzpostavile stroge varnostne ukrepe.

Središče Istanbula in vse glavne ceste, ki vodijo do trga Taksim, je policija zaprla z barikadami, zaprte so tudi postaje podzemne železnice in tramvajske postaje.

Po ukazu urada guvernerja Istanbula so zaprte številne ceste, trajektne linije in proge javnega prometa, na več osrednjih postajah v bližini trga Taksim in okoliških četrti pa so bile prekinjene linije podzemne železnice.

Na poti do trga, kjer bi potekale demonstracije, jih je aretirala policija

Ob prepovedi zbiranj in protestov v središču Istanbula so sindikati in opozicijske politične stranke sklicali in odobrili velike demonstracije v okrožju Kadikoy na azijski strani Istanbula. Kljub oviram in stotinam policistov so se nekatere skupine delavcev, študentov, aktivistov in politikov poskušale prebiti proti trgu Taksim, vendar jih je ustavila policija in jih prijela.

Trg Taksim je bil zbirališče za prvomajske shode do leta 1977, ko je bilo med demonstracijami ubitih najmanj 34 ljudi. Oblasti so ga ponovno odprle leta 2010, tri leta pozneje pa so shode na trgu znova prepovedale, potem ko je postal osrednje prizorišče protestov proti vladi predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.