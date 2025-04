Ekrem Imamoglu se je osebno pojavil na sodišču v istanbulskem okrožju Silivri, kjer je trenutno priprt. Pri tem je zanikal, da je žalil državnega tožilca Akina Gürleka in mu grozil.

"Tukaj sem, ker sem trikrat zmagal na volitvah v Istanbulu," je dejal po poročanju turških medijev. Ob tem je dodal, da mu sodijo, ker je "predsednik v srcih 86 milijonov" turških državljanov, poroča Reuters.

Njegov odvetnik je bil kritičen do tega, da sojenje ne poteka na sodišču v Istanbulu, kot je bilo sprva načrtovano, ampak so ga prestavili v oddaljeni Silivri. Naslednji narok je razpisan za 16. junij, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil Imamoglujev odvetnik.

Grozi mu do sedem let zapora

Tožilstvo za Imamogluja zahteva do sedem let in štiri mesece zapora ter prepoved političnega delovanja.

Imamoglu se bo danes popoldne zagovarjal še v zvezi z ločenimi obtožbami zaradi domnevne goljufije pri razpisih leta 2015 v času, ko je bil župan istanbulskega okrožja Beylikdüzü. Po besedah njegovega odvetnika se Imamoglu zaslišanja ne bo udeležil.

Tudi v tem primeru mu grozi zapor in prepoved političnega delovanja. Postopek sicer ni povezan z aretacijo Imamogluja, ki so ga medtem suspendirali kot župana, zaradi obtožb korupcije in terorizma.

Triinpetdesetletni Imamoglu, ki velja za glavnega političnega tekmeca predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, se sooča s petimi ločenimi sojenji in tremi drugimi preiskavami, navaja dpa.

V protestih aretiranih dva tisoč ljudi

Njegova aretacija 19. marca je sprožila množične proteste v državi, med katerimi je bilo aretiranih nekaj manj kot dva tisoč ljudi. Med aretiranimi so bili tudi številni študenti in več novinarjev.

Nazadnje so oblasti v četrtek aretirale preiskovalna novinarja opozicijskih dnevnikov BirGün in Cumhuriyet zaradi suma izsiljevanja in groženj. Vendar so ju danes proti varščini že izpustili iz pripora, poroča dpa.

Pri obeh časopisih sicer menijo, da sta bila novinarja aretirana, ker sta preiskovala ozadje aretacije Imamogluja.

Sodišče v Istanbulu je danes tudi odredilo izpustitev 59 mladih, ki so bili pridržani zaradi udeležbe na shodih v podporo Imamogluju. Pred tem je bilo v četrtek izpuščenih več kot sto drugih protestnikov, med njimi tudi študenti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.