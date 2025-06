ZN: Po svetu 316 milijonov uživalcev drog, trg kokaina hitro raste

Število uporabnikov drog na svetu se je v letu 2023 povečalo na 316 milijonov, v danes objavljenem poročilu o drogah po svetu ugotavlja Urad ZN za droge in kriminal (UNODC). Najhitreje raste trg kokaina. Največja tržišča kokaina ostajajo Severna Amerika, Zahodna in Srednja Evropa ter Južna Amerika.

Število uživalcev drog, ki niso alkohol ali tobak, se je v zadnjem desetletju povečalo za 28 odstotkov. Poraba torej narašča hitreje kot svetovno prebivalstvo, je ob mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog pojasnila vodja UNODC Ghada Waly. Kot ugotavlja poročilo, je bila v letu 2023 najpogosteje uporabljana droga konoplja z 244 milijoni uporabnikov. Sledijo opiati (61 milijonov), amfetamini (30,7 milijona), kokain (25 milijonov) in ekstazi (21 milijonov).

Rekordna proizvodnja in uporaba kokaina v letu 2023

V letnem poročilu je še navedeno, da med vsemi drogami najhitreje raste trg kokaina. Nezakonita proizvodnja kokaina se je na letni ravni povečala za več kot tretjino in leta 2023 znašala rekordnih 3.708 ton. Povečanje proizvodnje kokaina je v glavnem posledica širjenja nasadov koke in večjega hektarskega donosa v Kolumbiji. Tudi število uporabnikov kokaina narašča. Glede na ocene v poročilu se je med letoma 2013 in 2023 povečalo s 17 na 25 milijonov.

Širitev trga sintetičnih mamil in varnostne posledice

Po mnenju strokovnjakov ZN razcvet kokaina ne vodi le v več smrtnih žrtev, povezanih z drogami, ampak tudi v več nasilja med kriminalnimi združbami, ki se ukvarjajo s trgovino z mamili. Ta pojav je po navedbah UNODC mogoče opaziti tudi v Zahodni in Srednji Evropi, so navedli in pri tem omenili vlogo kriminalnih združb z Zahodnega Balkana.

Največja tržišča kokaina ostajajo Severna Amerika, Zahodna in Srednja Evropa ter Južna Amerika. Poročilo opozarja tudi na širjenje trga s sintetičnimi mamili, kot sta amfetamin in metamfetamin, kar je med drugim posledica nizkih stroškov proizvodnje.

V letu 2023 so zaplenili rekordne količine drog amfetaminskega tipa, ki jih je bilo skoraj za polovico vseh sintetičnih drog, zaplenjenih po svetu. Resna grožnja ostajajo sintetični opioidi, med njimi fentanil. UNODC opozarja, da ima porast trgovine z mamili resne posledice za javno zdravje, varnost in razvoj. Ob tem poziva k boljšemu mednarodnemu sodelovanju in boju proti trgovini z mamili.