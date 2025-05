Ljubljana: 41-letnika priprli zaradi preprodaje droge

Ljubljanski policisti so v tem tednu obravnavali 41-letnega osumljenca, ki so ga opazili pri preprodaji prepovedane droge. Med postopkom so mu zasegli več zavitkov z drogo kokain, heroin in zdravila na recept, digitalno tehtnico in denar. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.