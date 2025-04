Hrvaški organi pregona so danes zjutraj začeli dve med seboj povezani akciji na območju sedmih policijskih uprav, v katerih so pridržali več deset domnevnih pripadnikov narkokartela. V akcijah sodeluje 250 policistov iz različnih policijskih enot, so sporočili iz hrvaške policije. Hrvaški mediji poročajo o okoli 40 pridržanih.

Uslužbenci urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu v Zagrebu ter splitsko-dalmatinske policijske uprave so danes zjutraj pridržali več deset oseb, povezanih z zlorabo prepovedanih drog.

Trenutno po navedbah policije zbirajo dokaze na območju splitsko-dalmatinske, zagrebške, primorsko-goranske, istrske, šibeniško-kninske, zadrske in dubrovniško-neretvanske policijske uprave. Iz policije so še sporočili, da bodo po koncu kriminalistične preiskave osumljence priprli in zoper njih podali kazenske ovadbe.

Zaradi domnevnega orožja na terenu tudi specialci

Preiskovalci so ključne dokaze zbrali z razbitjem šifrirane komunikacije prek aplikacije Sky ECC. Osumljence povezujejo s tako imenovanim zahodnobalkanskim krilom mednarodnega narkokartela, piše hrvaški časnik Jutarnji list.

Zaradi morebitne nevarnosti in možnosti, da so nekateri osumljenci oboroženi, v akciji po poročanju hrvaških medijev sodelujejo tudi specialne in interventne enote policije.