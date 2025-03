Madžarski specialci naj bi pomagali pobegniti Miloradu Dodiku

Tristo madžarskih pripadnikov posebne enote policije, ki so konec februarja pripotovali v Bosno in Hercegovino, je imelo le eno nalogo: vodji bosanskih Srbov Miloradu Dodiku omogočiti hiter odhod na Madžarsko, če bi bosansko sodišče odredilo njegovo takojšnjo aretacijo. Tako se na več neodvisnih virov, ki naj bi bili seznanjeni s prikrito operacijo, sklicuje spletni medij vsquare.org. Sodišče BiH je predsednika Republike Srbske 26. februarja letos spoznalo za krivega nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in mu v prvostopenjski sodbi prisodilo leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki.

"Madžarski specialci, ki smo jih nastanili v Banji Luki, bodo s Specialno protiteroristično enoto Ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske opravili urjenja in vaje, za kar sem se sam dogovoril s premierjem Orbanom," je dva dni pred izrekom sodbe napovedal predsednik Republike Srbske Milorad Dodik.

Pred tem, 17. februarja, je Dodik skupaj s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem madžarskega premierja Viktorja Orbana obiskal v Budimpešti, kjer sta se pogovarjala o skupnih projektih in aktualni politični situaciji v Evropi, so takrat sporočili iz Dodikovega kabineta. Sedem dni kasneje so v Republiko Srbsko vkorakali madžarski specialci, Orbanu lojalna elitna posebna policijska enota TEK.

Izvidniška operacija in nadzor

Za prikrito misijo so v Republiko Srbsko so 24. februarja poslali štiri operativne in eno izvidniško enoto - skupaj 70 mož, vključno z vozili in tovornjakom za namen mobilnega operacijskega poveljniškega centra, je spletnemu portalu vsquare.org razkril vir, ki je seznanjen s podrobnostmi misije.

Izvedli so obsežno izvidniško operacijo in nadzor, izvidniška enota v civilnih oblačilih pa je potovala ločeno od ostale skupine, ki je pripotovala z vozili z oznakami TEK in v učnih uniformah.

Madžarski TEK je član mreže ATLAS, združenja evropskih policijskih specialnih enot, ki redno izvaja skupne mednarodne vaje. Običajno so takšne vaje javno objavljene vnaprej in tudi dokumentirane. Poleg tega v mreži ATLAS ni bosanskih enot, neobičjano pa je tudi izvajanje tajnega izvidništva pred in med takšnim usposabljanjem, med drugim še piše vsquare.org.