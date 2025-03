V Republiki Srbski so danes začeli veljati ustavno sporni zakoni o prepovedi delovanja pravosodnih in varnostnih institucij BiH na območju entitete, med njimi sodišča in tožilstva BiH, državne policijske agencije za preiskave in zaščito (Sipa) ter visokega sodnega in tožilskega sveta BiH.

Dodik: Bošnjaki želijo vojaški konflikt

Enostranska ukinitev pristojnosti državnih institucij v entiteti ni v skladu z ustavo BiH, tožilstvo BiH pa je zato danes sporočilo, da je uvedlo preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na ustavni red. Dodika so povabili na zaslišanje, a je ta na družbenem omrežju X sporočil, da se vabilu ne bo odzval.

"Tožilstvo BiH je neustavna kategorija in ne more govoriti o ustavi. Organi, katerih delovanje je na ozemlju Republike Srbske prepovedano, v ustavi BiH ne obstajajo," je med drugim zapisal na omrežju X.

Dodik je po današnjem srečanju z Vučićem v Beogradu po poročanju medijev v Srbiji in BiH sporočil, da je "nam v Banjaluki jasno, da Bošnjaki želijo vojaški konflikt". Po poročanju sarajevskega portala Klix.ba je izjavil tudi, da "Bošnjaki želijo v političnem smislu eliminirati vsakega Srba, ki ne ustreza njihovim političnim projekcijam, in v tem pogledu eliminirati Republiko Srbsko".

Vučić se bo o razmerah v BiH pogovarjal s Putinom

Vučić je glede razmer v BiH po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug poudaril, da se Srbija zavzema za mir in da bo delala na spodbujanju dialoga. Napovedal je še, da se bo o razmerah v BiH v petek pogovarjal tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Kot je danes še dodal Vučić, je v času pretresov v svetu postalo jasno, da se bo Evropa postavila proti Ruski federaciji. Takšna Evropa pa po njegovih besedah mora nekje pokazati svojo moč, česar se v Sarajevu veselijo. Ocenil je tudi, da "nekateri poskušajo izkoristiti EU kot trojanskega konja, da bi uničili Republiko Srbsko".

Sodišče BiH je Dodika prejšnji teden obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta, na kar so se v entiteti odzvali s sprejetjem spornih zakonov.

Bošnjaški član predsedstva BiH Denis Bećirović in dva poslanca parlamenta BiH so danes na ustavno sodišče BiH vložili pobudo z zahtevo za oceno ustavnosti spornih zakonov, Bećirović pa se je danes v Sarajevu srečal tudi z vodjo delegacije EU v BiH Luigijem Soreco in veleposlaniki držav članic EU.

Soreca je enostranska dejanja, ki kršijo pristojnosti državnih institucij, na družbenem omrežju X označil za nesprejemljiva. Poudaril je pomen uporabe vseh domačih pravnih sredstev za ohranitev ustavnega reda BiH ter opozoril, da EU pozorno spremlja dogajanje v BiH.