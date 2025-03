V Ljubljani posredujejo specialci in pogajalec

Na območju Šiške v Ljubljani oseba ogroža svojo varnost v enem od stanovanj, so zvečer sporočili policisti. Ker jim je ta oseba začela groziti in se ni odzivala na pozive policistov, sta se v aktivnost vključila tudi pogajalec in specialna enota policije. Policisti prosijo vse, da se ne približujejo mestu posredovanja. Če so v bližini, pa naj se ne izpostavljajo in naj upoštevajo navodila policistov.