CIA obkrožena s specialci: grozil oborožen moški #video #foto

Specialci so obkolili sedež ameriške obveščevalne agencije Cia v Langleyu v Virginiji in postavili barikade, poročajo tuji mediji, glede na informacije, ki so jih objavili pri policijski upravi okrožja Fairfax.

Uradnih informacij o incidentu sicer za zdaj še ni, se pa na družbenih omrežjih širijo videoposnetki dogajanja pred sedežem Cie.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Oborožen moški je vstopil v poslopje Cie in grozil zaposlenim, so uradniki Cie potrdili za ABC News. Pri sebi naj bi imel razstrelivo, a ta informacija uradno ni potrjena.

Preiskava še poteka, na terenu so posebne policijske enote za specialno orožje in taktiko (ang. SWAT, op. p.), policijski psi in do zob oboroženi specialci.

