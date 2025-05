Hrvaški policisti so končali kriminalistično preiskavo 23-letnega državljana Slovenije, ki ga sumijo neupravičene proizvodnje in prometa z drogami ter omogočanja uživanja drog. Mladenič je imel v osebnem vozilu več paketov kokaina, namenjenih za nadaljnjo prodajo.

Umaški policisti so v sredo zjutraj med med izvajanjem okrepljenega nadzora in izravnalnih ukrepov na cesti A9 v bližini cestninske postaje Umag ustavili osebni avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami. V vozilu sta bila dva slovenska državljana – 23-letni voznik in 22-letni sopotnik, so sporočili z istrske policijske uprave.

Policisti so v preiskavi avtomobila v voznikovih vratih našli digitalno tehtnico, na zadnjem sedežu pa več manjših paketov, podobnih tistim, ki se uporabljajo za pakiranje drog. S podrobnejšo preiskavo so ugotovili, da gre za 16 paketov s skupno 33,25 grama kokaina, ki jih je 23-letnik prinesel na Hrvaško za nadaljnjo prodajo.

Slovenca so s kazensko ovadbo predali v policijski pripor.

Pri njegovem 22-letnem sopotniku so našli paket z 2,85 grama kokaina, ki mu ga je predhodno izročil voznik. Zoper njega so uvedli prekrškovni postopek v skladu z zakonom o preprečevanju zlorabe drog, so še sporočili umaški policisti.