Na avstrijskem Koroškem aretirali Slovenca zaradi tihotapljenja drog

69-letni Slovenec je od leta 2022 na avstrijsko Koroško pretihotapil 7,3 kilogramov heroina, 2,4 kilograma kokaina in 620 gramov marihuane. Droge je nato predal preostalim trem aretiranim, dvema državljanoma Avstrije in enemu državljanu Bosne in Hercegovine, ki so jo preprodali.

Policija je v okviru preiskave odkrila tudi najmanj 40 odjemalcev droge.