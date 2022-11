Hrvaški forenziki po petih letih potrdili vpletenost Slovenke v preprodajo mamil

Po petih letih so na Hrvaškem priprli 36-letno Slovenko, potem ko so na podlagi molekularno-genetske analize vzorcev in pri njej najdenih predmetov kriminalističnotehnični izvedenci ugotovili, da je na Reki preprodajala mamila. Sumijo jo, da je bila del mreže preprodajalcev mamil, je danes sporočila policija primorsko-goranske županije.

Ugotovili so, da je v letih 2017 in 2018 na območju Reke dvakrat prodala heroin in kokain dvema moškima za nadaljnjo preprodajo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Moška je z omenjenimi drogami takrat prijela policija in ju trenutno kazensko preganjajo. Ker pri Slovenki niso našli mamil, so jo izpustili. Zaradi suma, da je del mamilarske mreže, pa so odvzeli vzorce in predmete ter jih poslali na analizo.

Forenziki so na podlagi analize nato ugotovili, da je moškima prodala mamila. Do konca preiskave so jo priprli zaradi suma nepooblaščene proizvodnje in prometa z mamili, še navaja Hina.