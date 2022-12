Srbiji, Hrvaški in Savdski Arabiji denarne kazni

Srbi so za to, ko so v slačilnici obesili sporno srbsko različico zastave z zemljevidom, na katerem je Kosovo del Srbije, in z napisom "ni predaje", dobila 20.000 švicarskih frankov kazni (20.200 evrov), poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Največjo kazen so dobili Hrvati, ki bodo morali plačati približno 50.600 evrov kazni, ker je del navijačev na tekmi skupinskega dela s Kanado žalil kanadskega vratarja Milana Borjana, ki je srbskih korenin. Na tribunah se je pojavil tudi plakat z žaljivo vsebino.

Zaradi šestih rumenih kartonov na tekmah z Argentino in Mehiko pa je kazen doletela Savdsko Arabijo, ki bo plačala približno 15.000 evrov kazni.

