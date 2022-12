Brez Ronalda Portugalska razbila Švico, Maroko po 11-metrovkah izločil Španijo

Maroko je četrtfinalist SP 2022. S Španijo je po 120 minutah igral 0:0. Odločale so 11-metrovke, Španci so zapravili prve tri, Maročani pa v četrti seriji zadeli svojo tretjo. Njihov četrtfinalni nasprotnik bo Portugalska, ki je v manj kot uri premagala Švico (v 51. minuti je bilo že 4:0). Za končni izid 6:1 je prvi "hat-trick" v Katarju dosegel mladi Goncalo Ramos, ki je v prvi enajsterici zamenjal Cristiana Ronalda.

SP 2022 v Katarju, 17. tekmovalni dan, osmina finala:

Ronaldo na klopi, na zelenici šov njegove menjave

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters Kot so si želeli tudi portugalski navijači, je prvi zvezdnik Portugalske Cristiano Ronaldo dvoboj osmine finala s Švico res začel na klopi. Selektor Fernando Santos z njegovo igro ni bil zadovoljen že na tekmi tretjega kroga, ko ga je zamenjal na začetku drugega polčasa. Namesto Ronalda je v prvi postavi začel Goncalo Ramos. Kapetanski trak si je nadel Pepe. Vseeno je bil tik pred začetkom tekme v središču pozornosti prav Ronaldo. Kamere in fotografski objektivi so ga lovili na vsakem koraku. Se je portugalskai selektor odločil prav? Odgovor smo dobili že v 17. minuti, ko je Ramos zadel za 1:0. Podal je Joao Felix, Ramosov strel je bil neubranljiv. Že v 33. minuti pa drugi gol Portugalske. Iz kota je podal Bruno Fernandes, najvišji pa je bil 39-letni Pepe, ki je dosegel svoj prvi gol na svetovnih prvenstvih. Pet minut pozneje so imeli dve priložnosti na mah tudi Švicarji, a je bil obakrat na pravem mestu vratar Diogo Costa.

Ronaldo na klopi, njegova menjava Ramos do "hat-tricka" (foto: Reuters):

Prvi hat-trick v Katarju: Goncalo Ramos

Goncalo Ramos je bil ob koncu prvega polčasa blizu drugemu golu, a mu je branil Yann Sommer. Je pa zato zadel že v šesti minuti nadaljevanja. In to z neposredne bližine po podaji Dioga Dalota. Brez Ronalda na zelenici je bila tako Portugalska ob prednosti s 3:0 že dobre pol ure pred koncem tekme na pragu četrtfinala. Komaj 21-letni Ramos je na debiju v prvi postavi na mundialih v 67. minuti prišel še do "hat-tricka". Po še eni podaji Felixa je zabil za 5:1. Goli so namreč kar padali. Za 4:0 je pred tem zabil Raphael Guerreiro, na 1:4 pa znižal Manuel Akanji. Švica je bila na kolenih, Portugalska je igrala najboljšo tekmo tega prvenstva. V 74. minuti je v igro vstopil tudi Ronaldo. Ob navdušenju na stadionu. Ali pa je bil aplavz namenjen Ramosu, ki je s tremi goli takrat sedel na klop?

Pred koncem tekme je sicer zadel tudi Ronaldo, a gol zaradi prepovedanaga položaja ni veljal. Je pa za končni izid, teniških 6:1, v sodnikovem dodatku drugega polčasa zabil še en mladi Portugalec Rafael Leao. Portugalci so imeli kar devet strelov v okvir gola. V četrtfinalu se bodo v soboto pomerili z Marokom.

Vsi pari četrtfinala SP 2022:



Petek 9. 12. ob 16.00:

Brazilija - Hrvaška



Petek 9. 12. ob 20.00:

Nizozemska - Argentina



Sobota 10. 12. ob 16.00:

Maroko - Portugalska



Sobota 10. 12. ob 20.00:

Anglija - Francija

Španija držala žogo, prvi pa v okvir gola streljal Maroko

Maroški navijači, ki so bili glasnejši in številčnejši, so verjeli, da gre Španija domov. Foto: Reuters Maroko je v skupini s Hrvaško, Belgijo in Kanado osvojil sedem točk in bil trd oreh tudi za favorizirano Španijo. Pa čeprav je bila to za Maroko prva tekma osmine finala na svetovnih prvenstvih po letu 1986. Prve pol ure je zaznamovala popolna premoč v posesti žoge Španije (70 odstotkov igralnega časa in enkrat več podaj), ki je držala žogo, Maroko pa je bil stisnjen v bunker. A zares nevarnega strela si Španci niso ustvarili, v 27. minuti je Marco Asensio sprožil mimo leve prečke. Tako so prvi znotraj okvira gola celo streljali Maročani. V 33. minuti je s 30 metrov poskusil Noussair Mazraoui, a je bil vratar Unai Simon na pravem mestu. Pred koncem prvega polčasa so Afričani še enkrat zapretili. Sofiane Boufal je natančno podal v kazenski prostor, Nayef Aguerd pa je z glavo le za las streljal prek gola.

Španci s 86-odstotno posestjo, a enim samim strelom v okvir vrat

Dani Olmo Foto: Reuters Španci niso bili nič bolj podjetni v drugem polčasu, čeprav je bil odstotek posesti žoge že 75-odstoten (samo v prve pol ure drugega polčasa pa kar 86-odstoten). Prvi strel v okvir vrat na tekmi so imeli šele v 55. minuti, ko je iz prostega strela udaril Dani Olmo. A je bil vratar Bono na pravem mestu. Zadnjo priložnost za zmago po rednem delu tekme so imeli Španci v prvi od petih minut sodnikovega dodatka, ko je Carlos Soler izvajal prosti strel. Poslal je predložek na oddaljeno vratnico, a je z glavo slabo streljal španski adut s sklopi Alvaro Morata. V zadnji minuti dodatka je imela Španija sicer še en prosti strel, a je Bono žogo odbil, še preden bi jo dobil enem od španskih igralcev. In ob izidu 0:0 je šla sedma tekma osmine finala v Katarju v podaljšek.

Tudi v podaljšku brez gola, le vratnica Španije

Alvaro Morata Foto: Reuters Terenska premoč Španije se je nadaljevala tudi v prvem podaljšku, ko so presegli 800 podaj na tekmi, Maroko pa šele 200. Sicer ni manjkalo predložkov v kazenski prostor, a na gol Španci niso streljali. So pa v svoji edini resni akciji Maročani. Walid Cheddira je v kazenskem prostoru dobil žogo, preigral špansko obrambo in močno streljal. Vratar Simon je rešil Španijo. Tudi po 105 minutah je ostalo 0:0. Trda borba za vsako žogo je trajala do zadnje minute. Gola nismo dočakali. Je pa rezervist Pablo Sarabia v zadnji akciji na tekmi po diagonalnem strelu zadel oddaljeno vratnico. Španija je imela 1.050 podaj (Maroko 331), a le dva strela v okvir vrat!

Španija pakira, saj ni zadela niti ene 11-metrovke

Odločale so 11-metrovke. Za Španijo je prvi streljal Sarabia in znova zadel vratnico. Nato je maroški vratar Bono branil Carlosu Solerju in Sergiu Busquetsu! Zelo slabo izvajanje 11-metrovk, pa je selektor Luis Enrique pred tekmo dejal, da so jih trenirali. Maročani so v četrti seriji zadeli svojo tretjo 11-metrovko in si s 3:0 priigrali svoj prvi četrtfinale na svetovnih prvenstvih! Sploh prvič so premagali Španijo. Šele četrta afriška reprezentanca, ki se je uvrstila med osem najboljših na mundialih.

Veselje ob prvi uvrstitvi Maroka v četrtfinale (foto: Reuters):

Za Maročane je preboj med osem najboljših ekip na svetu največji uspeh v zgodovini. Doslej so petkrat igrali na SP (1970, 1986, 1994, 1998, 2018), čez skupinski del pa so se prebili le v Mehiki 1986, ko jih je nato izločila ekipa Zahodne Nemčije. Maroko je hkrati prva afriška reprezentanca po Kamerunu 1990 z nizom petih tekem brez poraza na SP. Letos je med drugimi v skupinskem delu premagal drugouvrščeno ekipo z lestvica Fife Belgijo, na štirih tekmah v Katarju pa je prejela le en gol.