Neymar priznal: Bal sem se, da je že vsega konec

Brazilska nogometna reprezentanca se je po veličastni zmagi nad Južno Korejo (4:1) prebila v četrtfinale svetovnega prvenstva. Petkratni svetovni prvaki so navdušili in skupaj s selektorjem Titejem zaplesali v ritmih sambe. Prvi zvezdnik Neymar si je oddahnil, saj je njegov gleženj zdržal vse napore, po tekmi pa je poskrbel za veliko gesto in prinesel na igrišče transparent, s katerim je brazilska reprezentanca izkazala podporo bolnemu Peleju.

Ko je Neymar na uvodnem srečanju SP 2022 s Srbijo v bolečinah zapuščal zelenico, nato pa so svet obšle fotografije njegovega načetega gležnja, so navijači Brazilije že pomislili na najhujše. Bali so se, da se bo ponovilo nesrečno leto 2014, ko je svetovno prvenstvo potekalo v domovini sambe. Neymarju je na tistem mundialu šlo imenitno, nato pa si je v četrtfinalu poškodoval vretenca in moral izpustiti najpomembnejši del tekmovanje. Brazilci so brez njega v polfinalu doživeli hudo ponižanje in proti Nemcem izgubili kar z 1:7.

Razmišljal je o milijon različnih stvareh

Brazilski nogometaši so si dali duška po zmagi nad Južno Korejo. Foto: Reuters O črnem scenariju je v zadnjih dneh večkrat premleval tudi Neymar, prvi zvezdnik brazilske izbrane vrste, ki je zaradi poškodbe izpustil zadnji dve tekmi skupinskega dela. Zato je bil še toliko bolj srečen, ko je lahko brez težav zaigral na tekmi osmine finala in pomagal soigralcem do prepričljive zmage nad Južno Korejo (4:1).

Po dvoboju je razkril, kaj vse se mu je pletlo po glavi, ko se je poskušal čim prej vrniti na igrišče. "Razmišljal sem o milijon različnih stvareh. Bal sem se, da je že vsega konec in da ne bom mogel več zaigrati na tem svetovnem prvenstvu, a mi je pomagala podpora prijateljev in družine. Dali so mi dodatno moč, ki mi je pomagala pri okrevanju," je dejal 30-letni zvezdnik PSG.

Končalo se je srečno, Brazilija si je priigrala nastop v četrtfinalu, v katerem se bo v soboto pomerila s Hrvaško. Selecao je v prvem polčasu napolnil mrežo Južne Koreje, s številnimi mojstrskimi potezami in atraktivnimi vložki pa navdušil nogometni svet. Nogometaši so po zadetkih zaplesali v ritmih sambe in si s tem nakopali kar nekaj jeze. Nekaterim je šlo to na živce, na primer legendarnemu Ircu Royu Keanu, ki meni, da so Brazilci s plesom pretiravali in niso pokazali spoštovanja do tekmeca. Brazilski zvezdniki se niso pustili motiti, z njimi je zaplesal tudi selektor Tite. 61-letni strateg je užival in priznal, da so vaje v hotelu prišle še kako prav.

Selektor Tite je zelo priljubljen med varovanci. Foto: Reuters

Tite se je vpisal v zgodovino Selektor Tite je deset minut pred koncem dvoboja z Južno Korejo na igrišče poslal tudi Wevertona, sicer tretjega vratarja izbrane vrste. S tem je popolnil zbirko, nastop na SP 2022 je dočakalo vseh 26 varovancev z brazilskega seznama, s čimer je Tite postal prvi selektor na svetu v zgodovini svetovnih prvenstev, ki mu je to uspelo.

Peleju želijo moč v boju z boleznijo

Brazilci so vse štiri zadetke dosegli v prvem polčasu. V polno so zadeli Vinicius Junior, Richarlison, Lucas Paqueta, z bele točke pa se je med strelce vpisal tudi Neymar. To je bil že njegov 76. zadetek v državnem dresu. Za rekordom legendarnega rojaka Peleja zaostaja le še za en gol. Je pa razlika, saj je Pele na 92 nastopih dosegel 77 zadetkov, Neymar pa je za enega manj potreboval 123 tekem.

Brazilski nogometaši so po zmagi nad Južno Korejo razvili transparent v znak podpore bolnemu Peleju. Foto: Reuters

Brazilija v teh dneh še kako misli na Peleja. Zaradi slabega zdravstvenega stanja in nasprotnih si novic iz Brazilije vlada ogromna zaskrbljenost. Navijači se bojijo, da življenje 82-letnega nogometnega kralja počasi ugaša. Pele je v srcih Brazilcev, kar se vidi na vsakem koraku. To je bilo mogoče opaziti tudi na tekmi osmine finala proti Južni Koreji, saj ni manjkalo transparentov in napisov v njegovo podporo. Ko je bilo konec dvoboja, je Neymar odhitel po transparent, s katerim mu je celotna reprezentanta izkazala podporo v boju proti zahrbtni bolezni. "To je težko povedati z besedami. Peleju želim vse najboljše. Prepričan sem, da se bo kmalu počutil bolje," je po uvrstitvi med najboljših osem dejal Neymar.

Pele je že nekaj dni v bolnišnici v Sao Paulu. Po poročanju nekaterih brazilskih medijev kemoterapija ne deluje več, kar pa je njegova družina zanikala. Kot je 82-letnik zapisal na Instagramu, je močan in poln upanja. Tekmo je želel spremljati iz bolnišnice in bodriti igralce. Foto: Reuters

Peleju so dobre želje pošiljati tudi brazilski navijači, ki so spremljali tekmo na sloviti plaži Copacabana v Riu de Janeiru. Zbralo se jih je okrog 25 tisoč. Navijači so mu pošiljali sporočila, kot je Forca Pele oziroma Moč, Pele, s katerimi so legendarnemu Brazilcu želeli moč v boju z rakom in pljučnico, ki po koronski okužbi pesti za mnoge najboljšega nogometaša vseh časov, edinega Zemljana, ki je postal svetovni prvak v nogometu kar trikrat.

Brazilski ljubitelji nogometa želijo Peleju moč v boju z rakom in pljučnico. Foto: Reuters