Noro, Hrvati ne morejo brez dram. Modrić sporoča tri besede.

Zadar je eno največjih dalmatinskih mest. Kar se tiče športa, je najbolj noro na košarko, vse bolj pa slovi tudi po nogometnih junakih. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih opozarjajo nase številni Zadrčani v ''kockastem'' dresu. Pred štirimi leti so v Rusiji blesteli kapetan Luka Modrić, vratar Danijel Subašić, ki se je večkrat izkazal pri izvajanju kazenskih udarcev ter paral živce danskim in ruskim navijačem, ter "slovenski zet" Šime Vrsaljko, brez katerega si Hrvaška ni mogla zamisliti udarne enajsterice na položaju desnega bočnega branilca.

Livaković: Najbolj je pomembno, da se ljudje veselijo

Soigralci so po koncu napetega dvoboja proti Japonski prihiteli v objem vratarju Livakoviću. Prvi je to storil Mario Pašalić, strelec odločilnega zadetka z bele točke za končno zmago. Foto: Reuters Štiri leta pozneje je Zadar novi hrvaški nogometni pravljici, saj so se slovenski sosedi uvrstili med osem najboljših reprezentanc na svetu, dodal novega junak. To je Dominik Livaković. 27-letni Dalmatinec, ki na Hrvaškem serijsko osvaja lovorike z zagrebškim Dinamom, je postal osrednji junak ponedeljkove dramatične zmage nad Japonsko. Redni del se je končal brez zmagovalca (1:1). Pred koncem prvega dela je predstavnike Azije popeljal v vodstvo Daizen Maeda, a je kmalu po vstopu v drugi del izenačil Ivan Perišić. Rezultat se ni spreminjal niti v podaljšku, vmes je hrvaški selektor Zlatko Dalić zamenjal večino ''veteranov'', tako da je v 99. minuti zapustil zelenico tudi kapetan Modrić, ko pa se je začela loterija kazenskih udarcev, je Hrvaško spravil na noge vratar Livaković. Ubranil je kar tri strele Japoncev in popeljal Hrvaško med najboljših osem.

''Najbolj je pomembno, da je ekipa srečna, da smo napredovali in napravili velik dosežek. Najbolj je pomembno, da se ljudje veselijo,'' je bil po verjetno najbolj odmevni predstavi kariere čustven prvi vratar hrvaške reprezentance, ki je po štirih letih nadaljeval tradicijo podvigov čuvajev mreže, rojenih v Zadru. Tisto, ki jo je v Rusiji načel Danijel Subašić. Livaković je imel pred dvobojem dober občutek, na treningih je ubranil veliko udarcev z bele točke soigralcem.

Rojeni Zadrčani Dominik Livaković, Luka Modrić in Martin Erlić so pozirali v Katarju z zastavo Zadar Doha. Foto: Reuters

''11-metrovke so loterija. Tokrat je pripadla nam. Dobro smo analizirali japonske izvajalce 11-metrovk, nekatere strele pa sem ubranil po svojem občutku,'' je razkril recept za izjemno 75-odstotno učinkovitost ubranjenih kazenskih udarcev. Po dvoboju je skupaj s kapetanom Luko Modrićem in še enim Zadrčanom Martinom Erlićem, branilcem Sassuola, razvil posebno zastavo z napisom ''Zadar Doha''.

Modrić sporočil tri besede

Hrvaško čaka v četrtfinalu razigrana Brazilija, ki se je v večernih urah znesla nad Južno Korejo, kapetan Luka Modrić se bo pomeril proti številnih zdajšnjim in nekdanjim soigralcem, s katerimi si deli slačilnico pri madridskem Realu. ''Sanje se nadaljujejo,'' je prek socialnega omrežja v treh besedah sporočil 37-letni Zadrčan. Pred štirimi leti je s Hrvaško v Rusiji zaigral v velikem finalu, odlično pa mu gre z reprezentanco tudi v Katarju, na morda njegovem zadnjem velikem tekmovanju z ''ognjenimi''. Od svetovnega naslova je oddaljen le še tri zmage.

S hrvaško izbrano vrsto je prvič zaigral v izločilnem delu velikega tekmovanja pred 14 leti v Avstriji, kjer je v četrtfinalu nesrečno, čeprav je Hrvaška po zadetku Ivana Klasnića v 119. minuti povedla z 1:0, izgubil proti Turčiji. Po izvajanju 11-metrovk. S tem prvenstvom se je začel neverjeten niz Hrvaške, ki je skoraj vselej, ko se je prebila v izločilni del velikega tekmovanja, igrala vsaj podaljšek, nemalokrat pa izvajala tudi kazenske udarce.

Danijel Subašić je ustvarjal čudeže med vratnicama Hrvaške na SP 2018. Foto: Reuters

Tako je na Euru 2016 v osmini finala po podaljšku, zadetek je prejela v predzadnji minuti, z 0:1 izgubila proti poznejši zmagovalki Portugalski, dve leti pozneje je sledil vrhunec hrvaškega reprezentančnega nogometa, drugo mesto v Rusiji, ki je zasenčilo tudi bron znamenite Blaževićeve zasedbe na SP 1998 v Franciji. Hrvaška je na ruskih stadionih v izločilnem delu po 11-metrovkah izločila Dansko in Rusijo, Anglijo je po preobratu premagala po podaljšku, le v velikem finalu se je dvoboj končal že po rednem delu. Francija je bila na stadionu Lužniki v Moskvi premočna s 4:2.

Lani po podaljšku izgubili s Španci

Dramatične tekme hrvaške izbrane vrste v izločilnih delih so se nadaljevale lani, ko je Dalićeva četa v osmini finala evropskega prvenstva po spektakularni tekmi po podaljšku klonila proti Španiji (3:5), čeprav je ob rezultatu 3:3 v začetnem delu podaljška zapravila kar nekaj zrelih priložnosti.

Hrvaško čaka v soboto atraktiven spopad z Brazilci. Foto: Reuters

Ostala je praznih rok, tokrat v Katarju pa je vendarle preskočila uvodno stopničko izločilnega dela. Čeprav se je na dvoboju z Japonsko, ki je na tem prvenstvu presenetila tako Nemčijo kot tudi Španijo ter obe evropski velesili premagala z 2:1, zelo namučila, je v strelih z bele točke povsem nadigrala Azijce. Najbolj po zaslugi vratarja Dominika Livakovića, ki je ubranil kar tri od štirih strelov, petega pa mu sploh ni bilo potrebno braniti, saj so po uspešnih izvedbah Nikole Vlašića, Marcela Brozovića in Maria Pašalića (z bele točke ni bil uspešen le Marko Livaja, ki je zadel vratnico) zmagali s skupnim rezultatom 4:2.

Tako se nadaljuje niz še kako izenačenih in maratonskih hrvaških tekem v izločilnih delih velikih tekmovanj od leta 2008. Hrvaška jih je odigrala osem, kar sedem pa se jih je zavleklo bodisi v podaljšek ali pa loterijo 11-metrovk. Bo tako tudi v soboto, ko čaka Hrvaško močna Brazilija, ki na stavnicah kotira kot glavni favorit za osvojitev naslova? Odgovor bo znan okrog 18. ure. Livakovića, junaka hrvaške zmage nad Japonci, bi znalo čakati ogromno dela.