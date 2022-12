Fifa zaradi dogajanja na tekmi s Švico sprožila postopek proti Srbiji

Takole so se na Granita Xhako spravili Vanja Milinković-Savić, Nikola Milenković in Strahinja Pavlović.

Takole so se na Granita Xhako spravili Vanja Milinković-Savić, Nikola Milenković in Strahinja Pavlović. Foto: Reuters

"Disciplinska komisija Fife je sprožila postopek proti Nogometni zvezi Srbije zaradi možnih kršitev 12. člena (neprimerno vedenje igralcev in uradnih oseb), 13. (diskriminacija) in 16. (red in varnost na tekmah)," so sporočili iz Fife. Švica je to tekmo dobila s 3:2. Srbija pa je svetovno prvenstvo končala na zadnjem mestu skupine G z le eno osvojeno točko.

Med omenjeno tekmo je uradni napovedovalec na stadionu navijače pozvali, da "ustavijo vse diskriminatorne vzklike in geste", je poročala francoska tiskovna agencija AFP. V tistem trenutku ni bilo jasno, kaj je vzpodbudilo ta poziv na stadionu, ampak sledila mu je konfrontacija švicarskega kapetana Granita Xhake s srbskimi reprezentanti.

Xhaka, ki naj bi se domnevno na tekmi prijel za mednožje med sporom s srbskimi rezervisti, je iz družine kosovskih korenin, nekdanje srbske pokrajine z večinsko albansko populacijo, ki je leta 2008 razglasila neodvisnost od Srbije, Beograd pa je noče priznati.

Po tekmi je nato dodatno poskrbel za dvignjene obrvi, ko je oblekel dres z imenom Jashari. Gre sicer priimek reprezentančnega kolega Ardona Jasharija, šlo je tudi za njegov dres, a več angleških medijev je ob tem izpostavilo, da gre tudi za priimek enega od ustanovitelje Osvobodile fronte Kosova Adena Jasharija. Xhaka je nato sicer vztrajal, da je želel izpostaviti svojega soigralca.

Srbijo sicer Fifa preiskuje že zaradi sporne zastave, ki so jo v srbskem taboru izobesili v slačilnici pred tekmo z Brazilijo. Kosovska nogometna zveza je zato vložila pritožbo, potem ko so fotografije pokazale srbsko različico zastave z zemljevidom, na katerem je Kosovo del Srbije, in z napisom "ni predaje".

