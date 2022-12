Cavani in druščina v Fifinem disciplinskem postopku

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je odprla disciplinski postopek zoper urugvajske reprezentante Edinsona Cavanija, Joseja Mario Gimeneza, Fernanda Muslero in Diega Godina, ki so se po tekmi z Gano, ta je pomenila odhod Urugvaja s svetovnega prvenstva v Katarju, neprimerno obnašali ob odhodu z igrišča.

Jezni urugvajski nogometaši so po koncu tekme, ki so jo Južnoameričani sicer dobili z 2:0, kar pa ni bilo dovolj za napredovanje iz skupine, obkolili sodnika Daniela Sieberta, ki so mu očitali slabo sojenje, med drugim so dvakrat neuspešno zahtevali enajstmetrovko.

Petintridesetletni Cavani pa je zatem še jezno prevrnil monitor, na katerem si glavni sodnik ogleduje posnetke pri posredovanju Vara.

Ob disciplinskih kaznih za igralce pa bo morebiti kaznovana tudi urugvajska zveza zaradi neprimernega vedenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

