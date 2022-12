Hrvaška slavi vratarja Livakovića, Brazilci povozili Južno Korejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilci so se v večerni tekmi poigrali z Južno Korejo.

Brazilci so se v večerni tekmi poigrali z Južno Korejo. Foto: Reuters

Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju smo danes dobili še dva četrtfinalista. To sta reprezentanci Hrvaške in Brazilije. Hrvati so trdožive Japonce strli šele po kazenskih strelih, pri čemer se je izjemno izkazal vratar Dominik Livaković. Ustavil je tri japonske poskuse. Brazilci so v večerni tekmi osmine finala dodobra upravičili vlogo favorita proti Južni Koreji in ji že v prvem polčasu zabili štiri gole. Korejci so v drugem polčasu dosegli le častni gol.

SP 2022 v Katarju, 16. tekmovalni dan, osmina finala:

V Katarju je znan še predzadnji četrtfinalni par, to pa je Brazilija – Hrvaška. V torek se bodo v zadnjih tekmah osmine finala Španci pomerili z Marokom in Portugalci s Švico.

Brazilci upravičili vlogo favoritov

Na stadionu 974 so se Korejci pomerili z eno izmed glavnih favoritinj za končni uspeh, Brazilijo. Ta je povedla že v sedmi minuti tekme, ko je svoj prvi gol na tem prvenstvu zabil Vinicius jr. V 11. minuti je po prekršku nad Richarlisonom sodnik Brazilcem dosodil enajstmetrovko, odgovornost je prevzel Neymar in poskrbel za 2:0. V 17. minuti je bil na preizkušnji tudi brazilski vratar Alisson Becker. Močan strel od daleč je na njegova vrata sprožil Seung Gyu Kim. V 29. minuti so brazilski nogometaši izpeljali prekrasno akcijo, Richarlison pa je zabil za 3:0. V 36. minuti je bilo že 4:0, svoj prvi gol na tem prvenstvu je dosegel še Lucas Paqueta.

Neymar se je vrnil po poškodbi. Foto: Reuters

Že v prvi akciji drugega polčasa je s strelom poskusil Raphinha, a je bil Seung Gyu Kim dovolj zbran. Na drugi strani je nevarno streljal Heung Min Son, Alisson pa je tudi z nekaj sreče poskus ubranil. V 54. minuti se je korejski vratar izkazal še pri enem strelu Raphinhe. V 69. minuti so spet zapretili Korejci, strel Hee Chan Hwanga pa je Alisson Becker ustavil. V 76. minuti pa brazilski vratar ni imel nobenih možnosti, ko je izjemno močan strel od daleč sprožil Seung Ho Paik. Korejci so tako prišli do častnega zadetka.

Trdoživi Japonci namučili podprvake

Tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu sta na stadionu Al Džanub odprli reprezentanci Japonske in Hrvaške. Tekma se je začela udarno, Japonci so nevarno zapretili že v tretji minuti tekme, ko je po strelu z glavo Šogo Taniguči žogo poslal le malo mimo hrvaških vrat. V osmi minuti so bili nevarni Hrvati, strel Ivana Perišića pa je ubranil japonski vratar Šuiči Gonda. V 28. minuti so imeli lepo priložnost Hrvati, a Andrej Kramarić ni prestregel izvrstne podaje v japonskem kazenskem prostoru, v 41. minuti pa se je skozi hrvaško obrambo prebil Daiči Kamada, a bil malce nenatančen pri zaključnem strelu.

Daizen Maeda je v 44. minuti razveselil japonske navijače. Foto: Reuters

V 44. minuti pa so Japonci prišli do vodstva. Strelec prvega gola na tekmi je bil Daizen Maeda.

Tudi drugi polčas so Japonci začeli zavzeto, že v prvi minuti drugega dela tekme je močan strel z roba kazenskega prostora sprožil Daiči Kamada, žoga pa je poletela nekaj deset centimetrov prek vrat Dominika Livakovića.

V 56. minuti so se Hrvati vrnili v igro, Dejan Lovren je z lepo podajo v japonski kazenski prostor našel Ivana Perišića, ta pa je zadel s strelom z glavo.

Za izenačenje je poskrbel Ivan Perišić. Foto: Reuters

V 58. minuti je z močnim strelom od daleč hrvaškega vratarja poskušal presenetiti Vataru Endo, a je Livaković ostal zbran, v 63. minuti je na drugi strani strel od daleč sprožil Luka Modrić, pa se je izkazal Šuiči Gonda.

V 77. minuti je Perišićev strel z roba kazenskega prostora poletel tesno mimo leve vratnice japonskega gola. Tri minute kasneje so zapretili Japonci, a niso prišli do strela.

Redni del tekme se je končal z neodločenih 1:1, igra se podaljšek. V 99. minuti tekme je igrišče zapustil hrvaški kapetan Luka Modrić. V 105. minuti je Kaoru Mitoma stekel v protinapad, zaslalomiral skozi hrvaško obrambo in sprožil močan strel z roba kazenskega prostora, z odlično obrambo pa se je spet izkazal hrvaški vratar Livaković.

Hrvati so v zaključku podaljška močno pritisnili, do spremembe izida pa ni prišlo. O četrtfinalistu so tako odločale enajstmetrovke.

Vratar Dominik Livaković je bil junak hrvaške zmage nad Japonsko. Ubranil je tri strele z enajstih metrov. Foto: Reuters

Japonci so streljali prvi, strel Takumija Miamina pa je Livaković ubranil. Nikola Vlašić je bil uspešen. Livaković se je izkazal tudi pri strelu Kaoruja Mitome. Marcelo Brozović je zadel, prav tako pa tudi Takuma Asano. Zgrešili so tudi Hrvati, Marko Livaja je zadel vratnico. Livaković je ubranil še strel Maje Jošide. Mario Pašalić je bil zanesljiv in Hrvaška se je uvrstila v četrtfinale.

