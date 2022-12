Hrvaški nogometni Zorro: Morda maske sploh ne bom več snel

Joško Gvardiol, 20-letni branilec hrvaške reprezentance in nemškega RB Leipziga, kjer je soigralec Kevina Kampla, prihodnje leto pa se mu bo pridružil še slovenski nogometni talent Benjamin Šeško, je bil po mnenju mnogih na tekmi 3. kroga proti Belgiji najboljši posameznik na igrišču, čeprav je bil za igralca tekme izbran kapetan Luka Modrić.

Gvardiol, ki je po remiju z Belgijo (0:0), kar je bilo dovolj za napredovanje v osmino finala, najprej stekel v objem svoje mame na tribuni, kljub pohvalam, ki dežujejo z vseh strani, ostaja skromen.

Po tekmi z Belgijo je stekel v objem mame Sanje. Selektor Zlatko Dalić je ob tem dejal, da mu je bilo kar toplo pri srcu, ko je videl ta prizor. "Ravno zato je najboljši štoper na svetu. Ne moreš biti kompleten, če nimaš teh čustev. Ta slika, to je slika hrvaške reprezentance. Čestitam njegovi mami, da je sina tako dobro vzgojila," je družini Gvardiol polaskal Dalić. Foto: Guliverimage

"Pa dobro, nisem neki junak, sem pa vesel, da mi Lukaku ni zabil gola. Z masko mi res gre, morda je do konca kariere ne bom več snel z obraza," se je pošalil po tekmi z Belgijo, po kateri so ga nekateri okronali celo za novega belgijskega kralja.

Belgijski kralj leta 2022

Na Wikipediji se je namreč za kratek čas pojavil nov vpis v bazo, ki je Gvardiola okronal za novega belgijskega kralja, ki ima sina z imenom Rumelu. Zapis je pozneje sicer izginil. Gre za zbadljivko na račun belgijskega napadalca Rumeluja Lukakuja, ki je včeraj zgrešil tri stoodstotne priložnosti za zadetek proti Hrvaški in postal tragični junak srečanja s Hrvaško.

Foto: zajem zaslona

Zakaj Gvardiol nosi zaščitno masko? Pred začetkom mundiala jo je Gvardiol grdo skupil na tekmi med Leipzigom in Freiburgom, zato nosi zaščitno masko. Foto: Instagram Joško Gvardiol na tem svetovnem prvenstvu nastopa s posebno masko, ki mu ščiti obraz. Približno dva tedna pred začetkom mundiala jo je grdo skupil na tekmi med Leipzigom in Freiburgom. Z glavo je trčil v soigralca Willyja Orbana ter si poškodoval desno oko in nos.



V medijih se ga je že oprijel vzdevek Dalićev Zorro, ki se nanaša na domišljijski lik z masko Diega de la Vege oz. Zorra, ki ga je pisatelj Johnston McCulley leta 1919 v zgodbi Prekletstvo Capistrano (Curse of Capistrano) predstavil kot zamaskiranega zaščitnika zatiranih.

Tudi tretja želja tik pred izpolnitvijo

Hrvaški mediji Gvardiola, ki je kar 17 let mlajši od kapetana Modrića in predstavlja mladi rod izjemnih hrvaških nogometašev, opisujejo kot skromnega in vedno nasmejanega fanta, ki je že v mlajših letih nase opozarjal z razkošnim nogometnim talentom, hkrati pa ga odlikuje tudi izjemna želja po uspehu.

Sin ribiča Tihomirja iz Novigrada pri Zadru in mame Sanje je po poročanju hrvaškega portala Večernji list od nekdaj imel tri velike želje: da bi igral za zagrebški Dinamo, pozneje za hrvaško reprezentanco in enega od angleških klubov. Dve želji je že izpolnil, tretja pa je že na vidiku.

Gvardiol je namreč s svojimi izjemnimi predstavami na svetovnem prvenstvu pritegnil veliko pozornosti evropskih klubskih velikanov. Zanj se zanimata tako angleški Chelsea kot Manchester City, za prestop naj bi mu ponujali vrtoglavih 100 milijonov evrov. Njegova trenutna tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša 60 milijonov evrov, s čimer je v tem trenutku najdražji hrvaški nogometaš.

Hrvaški mediji poročajo, da ga vodstvo Leipziga ne namerava izpustiti iz rok, saj se zavedajo, kakšen dragulj imajo v svojih vrstah.

Genialna poteza Gvardiola pred hrvaško mrežo. Foto: Guliverimage

Kalil se je v zagrebškem Dinamu, zavrnil milanski Inter

Joško Gvardiol je svojo nogometno pot začel pri sedmih letih, ko ga je oče Tihomir, ki je nekdaj kot amater igral za nogomet klub Novigrad, pripeljal v klub Trešnjevka, kjer so ga opazili skavti Lokomotive in Zagreba, v zadnjem hipu pa so ga s ponudbo nagovorili še predstavniki Dinama. To je družina Gvardiol sprejela. Za Dinamo je igral med letoma 2010 in 2019, do prestopa v Leipzieg. Vmes, pri 15 letih, so se zanj začeli zanimati tudi pri Interju iz Milana, vendar so se Joško, njegova družina in menedžer takrat odločili, da bogato ponudbo zavrnejo in kariero raje gradijo postopoma, brez prevelikega preskakovanja stopnic.

Ena prvih potez, za katero se je mladi nogometaš odločil po prestopu v Leipzig, je ta, da je svoji družini kupil hišo na v mestu Rakitja in s tem pokazal hvaležnost za vse, kar je njegova družina storila za njegovo kariero.

