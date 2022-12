Sinova nadaljujeta tradicijo najbolj žalostnega navijača #video

V Katarju so se zbrali navijači z vsega sveta. Največ pozornosti sta požela brazilska brata Frank in Gustavo Damasceno, ki nadaljujeta tradicijo obiskovanja svetovnih prvenstev. To jo leta leta 1990 začel njun oče, svetovno znani Gaucho da Copa, ki je umrl leta 2015. Svet si ga je zapomnil kot najbolj žalostnega navijača.

Foto: Guliver Image Gaucho da Copa s pravim imenom Clovis Acosta Fernandes iz Porto Alegreja na jugu Brazilije je bil vrsto let simbol brazilskih nogometnih navijačev. Brazilsko reprezentanco je spremljal na sedmih svetovnih prvenstvih. Prvič leta 1990 v Italiji. Leta 1994 je bil priča četrtemu brazilskemu naslovu svetovnih prvakov v ZDA ter leta 2002 petemu v Južni Koreji in na Japonskem. Sam sebe je imenoval 12. igralec.

Gaucho da Copa je zaradi nogometa in brazilske reprezentance obiskal 60 držav sveta. Bil je na več kot 160 tekmah Brazilije. Svet si ga je sicer najbolj zapomnil po posnetku in fotografiji s polfinalne tekme na svetovnem prvenstvu leta 2014, ko je Brazilija izgubila proti Nemčiji z 1:7. Ta rezultat je takrat osupnil nogometni svet. Že v televizijskem prenosu so ga pokazali žalostnega, potrtega in z repliko lovorike v rokah. Zadnjič je brazilsko reprezentanco spremljal na južnoameriškem prvenstvu leta 2015.

Fotografija, ki je leta 2014 ganila svet. Poimenovali so jo Najbolj žalostni navijačev na svetu. Foto: Guliver Image

Clovis Acosta Fernandes je za posledicami raka umrl leta 2015, ko je bil star 60 let. "Nogomet je izgubil enega najbolj kultnih navijačev vseh časov," se mu je takrat poklonila celo Fifa. Njegovo ljubezen do nogometa in brazilske reprezentance sta podedovala sinova. In seveda ne manjkata v Katarju. S prijatelji nadaljujeta očetovo zgodbo. Imenujejo se Gauchos na Copa. Na vsakem koraku je brata mogoče videti z očetovo repliko pokala. Na ulicah ju ustavljajo navijači z vsega sveta, ki se želijo z njima fotografirati. Na tržnici v Dohi sta pred kamerami Reutersa zapela in uprizorila del brazilske navijaške koreografije (poglejte v zgornjem videu).

Danes 44-letni Frank je bil z očetom prvič na svetovnem prvenstvu leta 1994 (zdaj je že na osmem), sedem let mlajši Gustavo pa leta 1998 v Franciji. Pred štirimi leti v Rusiji sta bila na SP prvič brez očeta. V Katar sta prišla v ponedeljek in si v živo ogledala tekmo Brazilije, na kateri ta je z 1:0 premagala Švico. V petek gresta na tekmo s Kamerunom. Brazilci so si osmino finala že zagotovili.

Kako pomemben je bil Gaucho da Copa za brazilske navijače, sin Gustavo opiše z naslednjimi besedami: "Ljudje so nama začeli govoriti, naj ga predstavljava z njegovim pokalom, z njegovo kapo. Mnogi so me vprašali: 'Kako naj zdaj, po smrti tvojega očeta, sploh še gledam tekme Brazilije?'" Na majice sta natisnila podobo očeta. S ponosno pokažeta očetovo kapo z značkami z vseh prvenstev, ki jih je obiskal.