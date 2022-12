Navijači Argentine v domovini znova sanjajo o naslovu prvaka, potem ko so po zmagi nad Poljsko z 2:0 njihovi ljubljenci v skupini C končali na prvem mestu. Selektor Lionel Scaloni umirja strasti: "Nismo kandidati za naslov, nismo favoriti." Mehika medtem objokuje zamujeno priložnost. Odgovornost je prevzel selektor Gerardo Martino.

Lionel Messi Foto: Reuters Dramatični sredin večer na svetovnem prvenstvu v Katarju je s prvega mesta v skupini C v osmino finala popeljal Argentino. Potem ko je v prvem krogu izgubila proti Savdski Arabiji, je zdaj nadigrala Poljsko. Rezultat 2:0, streli na gol pa kar 13:0. "Reprezentanca je pokazala karakter in je znova med kandidati za naslov prvaka," piše argentinski Clarin. V Diario Ole pišejo o argentinski poti do finala. Avstralija v osmini finala in boljši iz obračuna Nizozemska - ZDA se jim ne zdita težka naloga, šele v polfinalu bi dobili enega od velikanov (najverjetneje Francijo ali Anglijo).

Selektor Lionel Scaloni evforijo v domovini miri, poraz s Savdijci jih namreč še vedno skeli in je veliko opozorilo. "Nismo kandidati za naslov, nismo favoriti." Pa vendarle: proti Poljski so odigrali, kot najbolje znajo. Zbrali so kar 13 strelov v okvir vrat. "Zadovoljni smo s tem, kako smo igrali. Ni bilo lahko. Okoliščine niso bile lahke. Tudi oni so se uvrstili naprej. Tekme smo se lotili na pravi način."

"Prevzemam odgovornost za ta gromozanski polom"

Gerardo Martino Foto: Reuters Poljska in Mehika sta skupinski del končali s po štirimi točkami, a je zaradi za gol boljše razlike v golih napredovala Poljska. Še nekaj minut pred koncem je bil na obeh tekmah rezultat 2:0. Če bi ostalo pri tem, bi Poljska napredovala zaradi manj rumenih kartonov (imela je namreč identično razliko v golih in enako število doseženih golov kot Mehika). Mehičani so takrat za napredovanje potrebovali bodisi svoj tretji gol na tekmi bodisi tretji gol Argentine. A to se ni zgodil. Celo prejeli so gol v sodnikovem dodatku in zmaga nad Savdsko Arabijo z 2:1 je bila pirova. Razočaranje v slačilnici Mehike je bilo nepopisno. "Smo zelo razočarani. Po prvih dveh tekmah smo se spravili v pretežak položaj. Ena dobra tekma ni bila dovolj," je razlagal Luis Chavez. "Naš cilj je bil, da na prvenstvu odigramo vsaj pet tekem, pa nismo prišli niti do četrte." Selektor Gerardo Martino je prevzel odgovornost: "Po zadnjem sodnikovem žvižgu mi je pogodba potekla. Ničesar več ne morem. Jaz sem odgovoren za frustracije in razočaranje. Zelo smo žalostni. Prevzemam odgovornost za ta gromozanski polom."

Navijači v Mehiki: Pa smo izpadli, kot običajno

Razočaranje v Ciudadu de Mexicu Foto: Reuters

Foto: Reuters Navijači so krivili selektorja. "Videli smo, kaj je bilo na prvih dveh tekmah. Spremenil je postavo in smo izgubili. In zdaj je spet spremenil postavo in smo zmagali. Pa smo izpadli, kot običajno," je Ruben Rivera, ki je tekmo na prostem spremljal v Ciudadu de Mexicu, povedal za Reuters. Potrtih obrazov med Mehičani ni manjkalo. "Vedno pridemo vsaj med 16, tokrat nismo prišli niti med 16," je dejala Wendy Lozano. Ima prav, na prejšnjih osmih mundialih so bili res vselej udeleženci osmine finala.

"Drugi polčas je bil ena sama sreča"

Navijači Argentine pa med svetovnim prvenstvom doživljajo vrtiljak čustev. Po porazu v prvem krogu so jokali od žalostni, zdaj jočejo od sreče. "Prvi polčas je bil trpljenje, a Argentina vedno rada trpi. Drugi polčas pa je bil pa ena sama sreča in zdaj smo veseli," je po zmagi nad Poljsko z 2:0 pred stadionom 974 v Dohi razlagala Daniela Santome. Plesali in peli so od sreče (poglejte v videu). Prihod v Katar je bil zanje precejšen strošek, a to je zdaj poplačano. Tole je za Reuters povedala Irma Tossoratto: "Na trenutek smo presrečni. Še naprej zmagujmo, še naprej zmagujmo. Za naše otroke, vnuke, za vso Argentino. Veseli smo, da smo tukaj. Prvič v življenju sem na svetovnem prvenstvu."

Navijači v Buenos Airesu: Lahko postanejo svetovni prvaki

Foto: Reuters Kamere so argentinske navijače znova spremljale tudi v Buenos Airesu. Poglejte si te posnetke sreče! "To je bila najboljša tekma reprezentance na svetovnem prvenstvu," je poudarila Maria Cabrera. Odmevali so vzkliki: "Argentina, Argentina." Zdaj želijo, da gredo Lionel Messi in soigralci do konca. "Imam vso vero na svetu, da lahko postanejo svetovni prvaki. Verjamem," pravi Micaela Bando. Nadir Cabrera pa: "Verjamem v to skupino, že od Cope Americe so zelo motivirani. Zaupam jim. Naj jim Bog pomaga. Mislim, da jim bo uspelo." Nazadnje so bili svetovni prvaki pred 36 leti.

Scaloni o tekmi v soboto: To je popolna norost

Lionel Scaloni Foto: Reuters Argentino se bo v osmini finala pomerila z Avstralijo. Tekma bo v soboto, kar pa selektorju Lionelu Scaloniju ni niti malo všeč. "To, da igramo že čez dobra dva dneva, je popolna norost. Tega ne razumnem. Koliko je ura? Ena zjutraj? Četrtek. V petek je dan za pripravo, nato pa že igramo. To niso idealni pogoji, je pa enako za vse. Smo prvi v skupini. Lahko bi dobili nekoliko več počitka." Avstralci so sicer svojo tekmo in obveznosti po njej končali le štiri ure prej.