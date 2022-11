Konec skrivalnic. Selektor, ki treninge med SP predvaja na spletu.

Spremljate, fotografirate in snemate lahko samo prvih 15 minut treninga. Takšno navodilo dobimo mediji pred večino treningov športnih kolektivov v ekipnih športih, predvsem v nogometu in košarki. Trenerji se namreč tako zelo bojijo, da bi kakšna njihova ideja, načrt ali akcija prišla do nasprotnikov. No, Luis Enrique, selektor španske nogometne reprezentance, je temu naredil konec. Tudi na svetovnem nogometnem prvenstvu Španci celotne treninge predvajajo v živo na spletu.

Ko nas novinarje, fotografe in snemalce klubi ali reprezentance povabijo na trening, običajno lahko spremljamo le uvodnih ali zadnjih 15 minut. Tako smo priča le ogrevanju. Za televizijske ekipe nič kaj zanimivi posnetki. Zgolj izjemoma lahko treninge spremljamo v celoti, tudi ko se že igra. Tako zelo se bojijo trenerji, da bi do nasprotnikov prišla kakšna njihova ideja ali akcija. Kot da se ekipe v času, ko so na malih ekranih na ogled skoraj vse tekme, ne poznajo do obisti. A trenerji pri zaprtih treningih vztrajajo. Še posebej to velja za tisti zadnji trening, trening pred pomembno tekmo.

Zato je poteza selektorja španske nogometne reprezentance Luisa Enriqueja pravi precedens. Poteza, ki jo ne le mediji, ampak tudi navijači pozdravljamo! Na platformi za spletne prenose (streame) Twitch namreč španska nogometna zveza treninge in zakulisje priprav reprezentance v Katarju predvaja svetovni javnosti. V prvi vrsti tako želi delo nogometašev približati navijačem. Na to temo so Enriqeja vprašali na novinarski konferenci pred četrtkovo tekmo mundiala z Japonsko.

Luis Enrique Foto: Reuters "Kar se tiče predvajanja in objav na spletu, si lahko vsak misli, kar si želi. S tem nisem začel z nobenim posebnim razlogom. Ogromno je klišejev, povezanih s pripravljalnimi kampi, da morajo biti ti zelo strogi. Ne vem, kdo si je to izmislil," je razlagal Enrique. Več svobode, brez posebnih pravil, dopušča svojim varovancem tudi v hotelu, v prostem času. "Nogometaši so dolgo odsotni od družin. Spoštovati bi morali stroga pravila. To je neumno. Edino, kar sem fantom zabičal pred 16 dnevi, ko smo se zbrali, je, da uživajo. V svoji službi je treba uživati."