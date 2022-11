Argentina zmlela Poljsko, ki napreduje kljub jurišu Mehike

Argentina je nadigrala Poljsko in z zmago 2:0 osvojila prvo mesto v skupini C. Poljska gre naprej kot druga - zaradi boljše gole razlike od Mehike. Ta je z 2:1 premagala Savdsko Arabijo. Do zadnje minute so Mehičani garali za tretji gol, za 3:0, ki bi jih peljal v osmino finala, a ga niso dali, celo prejeli. Francija je kljub porazu s Tunizijo (0:1), potem ko ji je VAR gol za 1:1 razveljavil po koncu tekme, osvojila prvo mesto v skupini D. Na drugem mestu je s prav tako šestimi točkami Avstralija, ki je z 1:0 premagala Dansko. Para osmine finala: Francija - Poljska, Argentina - Avstralija.

SP 2022 v Katarju, 11. tekmovalni dan:

Lestvici:

V prvem polčasu Szczesny branil vse, v drugem klonil v 53. sekundi

Wojciech Szczesny Foto: Reuters Na tekmi skupine C Argentina - Poljska je bil dramatičen že prvi polčas. Argentina je za skok na prvo mesto potrebovala zmago in zato je napadalno zaigrala od prve minute. Lionel Messi je prvič streljal že v 11. minuti, a mu je Wojciech Szczesny brez težav branil. Do konca prvega polčasa so Argentinci proti golu streljali devetkrat, v sam okvir vrat pa štirikrat. Imeli pa so tudi 11-metrovko. Sodnik Danny Makkelie jo je dosodil po posredovanju VAR-a, ko je vratar Poljske v kazenskem prostoru zbil Messija. A Szczesny je Messijevo 11-metrovko v 39. minuti ubranil. In po prvih 45 minutah je na semaforju ostalo 0:0.

Že v prvi minuti drugega polčasa, natančneje v 53. sekundi, pa je žoga vendarle zletela za hrbet poljskega vratarja. Po podaji Nahuela Moline je iz voleja zadel Alexis Mac Allister. Argentina je premoč dokončno kronala v 68. minuti, ko je v kazenskem prostoru neubranljivo streljal Julian Alvarez. Povedli so z 2:0. Samo Messi ni in ni mogel premagati Szczesnyja. Do konca razmerje v strelih v okvir vrat: 13 proti 0. Prvo mesto Argentine v skupini pomeni tekmo osmine finala z Avstralijo.

Argentina proti Poljski, Messi proti Szczesnyju (foto: Reuters):

Izjemna igra Mehike, a tragični konec mundiala

Brez golov v prvem polčasu tudi na drugi tekmi skupine C med Savdsko Arabijo in Mehiko, ki je imela z eno samo točko po dveh krogih najmanj možnosti za osmino finala. A to je le povečalo njeno željo za gol, ki ga na prvih dveh tekmah sploh niso dali. V prvem polčasu so trikrat streljali znotraj okvira vrat, Alexis Vega že v tretji minuti. Orbelin Pineda je imel zlato priložnost v 25. minuti, a je bil znova na pravem mestu Mohammed Al Owais. Najlepšo priložnost Savdske Arabije v razburljivem, a ne najbolj kvalitetnem prvem polčasu je imel v sodnikovem dodatku Ali Al Hassan.

Veselje ob vodstvu z 2:0. Foto: Reuters Ne le na tekmi Argentina - Poljska tudi na tekmi Savdska Arabija - Mehika je gol padel takoj po prihodu ekip z glavnega odmora. V 113. sekundi je za vodstvo Mehike po podaji Cesarja Montesa zabil Henry Martin. To je bil sploh prvi gol Mehičanov v Katarju. Pet minut pozneje pa tako imenovani "golazo" Luisa Chaveza. Zabil je z velike razdalje. A tudi vodstvo Mehike z 2:0 še ni bil dovolj za napredovanje v osmino finala. Tretji gol Mehike (56. minuta) zaradi prepovedanega položaja ni veljal. Priložnosti Mehike so si sledile. Martin je v 70. minuti zapravil nemogoče. V 88. minuti še en gol Mehike iz prepovedanega položaja (Uriel Antuna).

In na koncu jok Mehičanov. Foto: Reuters Čeprav je imela Mehika kar 10 strelov v okvir vrat, tretjega gola ni mogla dati. Na igrišču so pustili srce, a ni bilo dovolj. V sodnikovem dodatku so gol dobili. Salem Al Dawsari je zadel za končni izid 1:2. Mehika je tako ostala brez osmine finala zaradi slabše gol razlike s Poljsko. Če bi pa zmagala z 2:0, bi imela ne le enako točk kot Poljska, ampak tudi enako gol razliko in enako število doseženih. A tudi v tem primeru bi napredovala Poljska - zaradi manj prejetih kartonov!

Mehičani so imeli najmanj možnosti, a to ni preprečilo mehiškega rajanja (vir: Reuters):

Ob Franciji iz skupine D v osmino finala še Avstralija

Danski navijači v Katarju Foto: Reuters Za Dansko je na tekmi tretjega kroga skupine D štela samo zmaga in tako je tudi krenila v tekmo z Avstralijo, ki je imela na drugem mestu dve točki več. V prvem polčasu so imeli Danci premoč v posesti žoge (67 odstotkov), a le peščico nevarnih akcij. Mathias Jensen in Joakim Maehle sta zapretila prva, a njuna strela za vratarja Avstralije Mathewa Ryana nista bila nevarna. V prvem polčasu tako gola nismo videli.

Še težje delo je čakalo Tunizijo, ki bi morala premagati Francijo, obenem je bila še odvisna od tekme Danska – Avstralija. Proti favoriziranim Francozom, ki so sicer igrali z rezervno postavo, so Tunizijci zaigrali odločno, a v prvem polčasu niso prišli do vodstva. Nader Ghandri je sicer zadel že v osmi minuti, a je stranski sodnik dvignil zastavico za prepovedan položaj. Pred koncem polčasa je imel izvrstno priložnost Wahbi Khazri, a mu je strel rezervni vratar Francije Steve Mandanda ubranil.

Veselje ob golu Tunizije Foto: Reuters Khazri je v 58. minuti po samostojnem prodoru znova prišel iz oči v oči z vratarjem Francije in ga tokrat tudi premagal. Z vodstvom 1:0 se je Tunizija vrnila v igro za osmino finala. A le za dve minuti, saj je na drugi tekmi po svoji prvi pravi priložnosti na tekmi Avstralija zabila Danski. Natančen predložek je za gol za 1:0 izkoristil Mathew Leckie. Pol ure pred koncem obeh tekem so imeli tako Francozi in Avstralci na prvih dveh mestih skupine po šest točk, Tunizijci štiri in Danska dve.

Antoine Griezmann je zadel za 1:1. Foto: Reuters

Na tekmi Avstralija – Danska ni več prišlo do spremembe rezultata in tako Danci končujejo mundial, Avstralci pa gredo kot drugi iz skupine v osmino finala. Na tekmi Francija – Tunizija je selektor prvihob koncu na zelenico le poslal nekaj najboljših posameznikov.je po lepem preigravanju v 88. minuti prišel do strela na tunizijski gol, a mu jebranil. V osmi minuti sodnikovega dodatka je zadel. Francozi so se že veselili točke, sodnik je zapisal konec tekme, nato pa ... Posredovanje iz VAR sobe. Na začetku akcije, ki je vodila do gola, so zaznali prepovedan položaj. A 1:0 je bila za Tunizijo le pirova zmaga.