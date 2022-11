Uradna statistika Mednarodne nogometne zveze Fife je nekaj minut po Ronaldovem slavju spremenila ime strelca, saj iz posnetka ni bilo razvidno, ali se je 37-letni zvezdnik Portugalske žoge po predložku Fernandesa dotaknil.

Ronaldo je proslavljal svoj deveti gol na svetovnih prvenstvih in drugega v Katarju, ob uradni potrditvi Fernandesovega zadetka med dvobojem pa se je zgolj nasmejal.

Tehnologija je pokazala, da se Ronaldo žoge ni dotaknil, kar so pokazali številni senzorji v njej, so potrdili pri Fifi in Adidasu.

Adidas have confirmed no contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament… 👀❌ pic.twitter.com/v9MvtFXnMT