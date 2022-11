35-letni Italijan Mario Ferri je z vdorom na nogometno tekmo med Portugalsko in Urugvajem opozoril na vojno v Ukrajini, zatiranje žensk v Iranu in diskriminatoren odnos do skupnosti LGBT.

35-letni Italijan Mario Ferri je z vdorom na nogometno tekmo med Portugalsko in Urugvajem opozoril na vojno v Ukrajini, zatiranje žensk v Iranu in diskriminatoren odnos do skupnosti LGBT. Foto: Reuters

Pozornosti navijačev na nogometni tekmi drugega kroga skupine H med Portugalsko in Urugvajem (2:0) nista pritegnila samo zadetka Portugalca Bruna Fernandesa, ampak tudi vsiljivec, ki je na nogometno zelenico stadiona Lusail City pritekel v začetnih minutah drugega polčasa. Oblečen v majico z logotipom Supermana ter napisoma Rešite Ukrajino in Spoštovanje do iranskih žensk je vihral z mavrično zastavo, simbolom skupnosti LGTB, ki je v Katarju kazensko preganjana.

Vsiljivec z mavrično zastavo, ki ga je varnostnik ustavil že po 30 sekundah hitrega teka po nogometni zelenici stadiona Lusail City v Katarju, potem pa sta ga dva njegova sodelavca po hitrem postopku pospremila z igrišča, je stari znanec tovrstnih akcij.

Stari znanec

Gre za 35-letnega Italijana Maria Ferrija, znanega kot Il Falco (Sokol), ki je z opozarjanjem na aktualno problematiko v svetu že večkrat našel pot na nogometne zelenice najpomembnejših tekmovanj.

Foto: Reuters

Leta 2010 se je to zgodilo na polfinalni tekmi svetovnega prvenstva med Španijo in Nemčijo in istega leta še na tekmi lige prvakov med Real Madridom in ekipo AC Milan, leto pozneje pa je nase opozoril med finalno tekmo med Barcelono in Manchester Unitedom.

Štiri leta pozneje je Italijan vdrl na nogometno tekmo osmine finala mundiala med reprezentancama Belgije in ZDA. Takrat se je na stadion v Salvadorju v Braziliji pritihotapil na invalidskem vozičku. Tako je dobil priložnost, da je sedel povsem blizu nogometnega igrišča, posledično pa je imel lažji dostop do zelenice, kjer je po čudežnem vstajenju z vozička z napisom "Rešite otroke brazilskih favel" opozoril na težak položaj otrok v teh revnih brazilskih naselbinah.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Nekdanji nogometaš

Po poročanju kanala CBS Sports je Feri nekdanji nogometaš in ima indijske korenine. 35-letni "Sokol" je igral na mestu veznega igralca in ima devet let igralnih izkušenj. Vse do marca 2022 je igral za indijski drugoligaški klub United Sports Club. Gre za enega najstarejših nogometnih klubov v zahodni Bengaliji, zmagovalca pokala Durand leta 2010 in podprvaka leto pozneje.

Pomagal tudi ukrajinskih beguncem

Ferri se je po prekinitvi pogodbe vrnil v domačo Pescaro v Italiji, a tam ni ostal prav dolgo. Krivice so ga hitro spet spravile v pogon. Kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino se je odpravil na Poljsko, da bi pomagal beguncem. Z najetim avtomobilom jih je iz Lviva v Ukrajini vozil na Poljsko. Na dan naj bi na varno prepeljal tudi do 60 beguncev.

Foto: Reuters

Aktualna problematika v eni potezi

Na ponedeljkovi tekmi med Portugalsko in Urugvajem (2:0), ki jo je na stadionu spremljalo skoraj 89 tisoč navijačev, še več milijonov pa si je tekmo ogledalo prek TV-zaslonov, je Ferri opozoril na tri zelo različne, a v tem trenutku zelo pereče in aktualne problematike.

Z napisom Rešite Ukrajino je opozoril na devet mesecev trajajočo rusko invazijo na Ukrajino, z napisom Spoštovanje do iranskih žensk je pozornost skušal usmeriti na kratenje človekovih pravic v Iranu, z mavrično zastavo pa požugal katarskim oblastem, ki prepovedujejo istospolne odnose.

Foto: Reuters

Na prostosti in brez posledic

Italijanska tiskovna agencija Ansa je danes sporočila, da so Ferrija izpustili, organizatorji pa proti njemu ne bodo uvedli nobenih postopkov. Marsikdo se je namreč na družbenih omrežjih vprašal, kako dolga zaporna kazen ga čaka za storjen prekršek …

Portugalski nogometaš Ruben Neves je po tekmi v zvezi s tem dejal: "Vsi vemo, kaj se dogaja okrog letošnjega prvenstva. Seveda jih podpiramo (Ukrajino, op. a.), tudi Iran, iranske ženske. Upam, da se temu moškemu ne bo nič zgodilo, kajti vsi mi razumemo njegovo sporočilo," je dejal Neves.

Foto: Reuters

Ferri je v objavi na družbenih omrežjih zapisal, da je to njegov 'zadnji ples' na nogometnih tekmah, je bilo pa zanj pomembno, da se oglasi, saj ga zadevajo vse tri tematike. V Iranu ima prijatelje, ki trpijo, ker ženske niso spoštovane, vojno v Ukrajini pa je doživel na lastni koži, saj je v Kijevu mesec dni preživel kot prostovoljec, in se na lastne oči prepričal, kako ljudje trpijo. Spomnil se je tudi na prepoved mavričnih trakov z napisom Ena ljubezen, ki bi jih morali nositi kapetani nogometnih reprezentanc, a so se zaradi groženj Mednarodne nogometne zveze, ki bi nosilce mavričnih trakov kaznovala z rumenim kartonom, temu odpovedali.

"Fifa je prepovedala mavrične kapetanske trakove in zastave za človekove pravice na tribunah, blokirali so vse razen mene. Kot Robinhood 2.0 sem nosil sporočilo ljudi. Želimo si svobodnega sveta, ki spoštuje vse rase in vse ideje," je preko družbenih omrežij in z zgovorno gesto na nogometni zelenici sporočil italijanski "Sokol".

Preberite še: