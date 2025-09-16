Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Selitev iz Beograda v Leskovac

Uefa zaradi varnostnega tveganja ugodila prošnji Srbije glede tekme z Albanijo

Srbija Leskovac | Srbija bo pričakala Albanijo, to bo zelo pomemben dvoboj za drugo mesto v kvalifkacijski skupini za SP 2026, na stadionu Dubočica v Leskovcu. | Foto Guliverimage

Srbija bo pričakala Albanijo, to bo zelo pomemben dvoboj za drugo mesto v kvalifkacijski skupini za SP 2026, na stadionu Dubočica v Leskovcu.

Foto: Guliverimage

Evropska nogometna zveza (Uefa) je ugodila prošnji Srbije in kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2026 proti Albaniji v skupini K prestavila v Leskovac. Tekma med Srbijo in Albanijo je bila sprva predvidena za 11. oktober ob 20.45 v Beogradu, zaradi visokega varnostnega tveganja pa bo po novem na prošnjo srbske zveze v Leskovcu.

Uefa je tudi uradno objavila, da bo tekma Srbija - Albanija 11. oktobra ob 20.45 na stadionu Dubočica v Leskovcu.

"Po tekmi z Anglijo v Beogradu smo sprejeli odločitev o spremembi lokacije na podlagi podrobne analize vseh vidikov, povezanih z organizacijo športnega dogodka z visokim tveganjem, kot je prihajajoča tekma z Albanijo. Ključni razlog je varnost. Ne le občinstva, ampak predvsem igralcev in vseh drugih deležnikov na tekmi. Takšna tekma nosi najvišjo stopnjo tveganja in zahteva popoln nadzor, da bi preprečili incidente, kakršne smo med tema dvema reprezentancama videli v preteklosti. Vsi se spomnimo dogodkov in posledic iz Beograda leta 2014," je v izjavi za javnost zapisala srbska nogometna zveza.

Srbski nogometaši so v Leskovcu nazadnje nastopili 10. junija, ko so ugnali Andoro s 3:0. | Foto: Guliverimage Srbski nogometaši so v Leskovcu nazadnje nastopili 10. junija, ko so ugnali Andoro s 3:0. Foto: Guliverimage

Srbska zveza je zaradi incidentov na tribunah že dlje časa pod posebno pozornostjo disciplinskih organov tako Fife kot Uefe, kar pomeni veliko nevarnost hudih kazni, celo daljših suspenzov.

"Sprememba lokacije in organizacija tekme v Leskovcu bistveno zmanjšuje tveganje za morebitne ekscese in s tem prispeva k zaščiti ugleda srbskega nogometa in interesov reprezentance. Enako pomemben razlog je vzdušje na stadionu Dubočica," so še navedli pri srbski zvezi in se tako Uefi kot albanski nogometni zvezi zahvalili za razumevanje in sodelovanje.

Na prvem mestu skupine K je po petih tekmah Anglija s 15 točkami, sledi Albanija z osmimi, Srbija pa je ob tekmi manj na tretjem mestu s sedmimi.

