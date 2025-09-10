Srbski športni navdušenci so v turbulentnem obdobju, ko je njihova država razklana zaradi hude politične krize, doživeli dva velika udarca drug za drugim. Najprej je košarkarska reprezentanca na čelu z Nikolo Jokićem nepričakovano končala pot na EuroBasketu že v osmini finala, zdaj pa je nogometna izbrana vrsta, pri kateri se je selektor Dragan Stojković Piksi naposlušal žvižgov in skandiranj, naj zapusti odgovorni položaj, v Beogradu izgubila proti Angliji s kar 0:5 ter si s tem zmanjšala možnosti za uvrstitev na SP 2026.

Proti koncu srečanja je na tribunah vztrajala le še peščica srbskih navijačev. Foto: Reuters V torek zvečer je srečanje na stadionu Rajko Mitić v Beogradu med Srbijo in Anglijo od začetka spremljalo okrog 40 tisoč gledalcev. Videli so popolno prevlado gostov. Trije levi so zmagali s kar 5:0, ko pa se je dvoboj končal, so bile tribune največjega nogometnega objekta v Srbiji že bolj ali manj prazne. Srbski nogometaši, med katerimi ne manjka vrhunskih imen, so si s tem porazom otežili pot do nastopa na SP 2026.

Prvo mesto v kvalifikacijski skupini, ki vodi neposredno na SP 2026, je, kot kaže, oddano Angležem, za drugega, ki pelje v dodatne kvalifikacije, pa se bodo Srbi potegovali z Albanijo, s katero so v tem kvalifikacijskem ciklusu remizirali v Tirani.

"Če bi se to zgodilo, bi lahko govorili o katastrofi"

Dvoboj, ki se je vpisal v zgodovini srbskega nogometa kot največji domači poraz vseh časov, so zaznamovali tudi žvižgi, namenjeni selektorju Draganu Stojkoviću. Legendarni Piksi je o njih po tekmi povedal: "Ljudje imajo pravico do svojega mnenja in tega, da izrazijo svoje nezadovoljstvo. Tako kot jaz so tudi oni nezadovoljni s porazom. In tudi z našo igro, kar je povsem normalno. To je moj komentar," je sprva dejal srbski selektor, nato pa na vprašanje, ali razmišlja o odstopu, odgovoril: "Ponovil bom svoje besede. Ljudje imajo pravico, da izrazijo svoje nezadovoljstvo. A danes nismo izgubili proti Latviji ali pa Andori, ampak proti supernogometni sili Angliji. Vam je to jasno ali ne? Nismo izgubili proti ekipi enake kakovosti ali celo slabši od nas. Če bi se to zgodilo, bi lahko govorili o katastrofi. Bodimo raje realni," se je Stojković še enkrat dotaknil skandiranja, naj zapustil selektorski stolček.

Selektor Anglije Thomas Tuchel je v Beogradu dosegel pomembno zmago, s katero se je zasidral na vodilnem položaju kvalifikacijske skupine za SP 2026. Foto: Reuters

"Seveda sem to slišal, a ne smemo pozabiti, da smo v zadnjih štirih letih napravili toliko dobrega za reprezentanco, da en poraz, ena tekma proti takšni supersili, kot je Anglija, tega ne sme pokvariti. Če pa mislite, da smo nogometni čudež in bi morali premagati Anglijo, potem pa pripeljite nekoga, ki to zmore," ostaja prepričan, da je kakovostna razlika med Srbijo in Anglijo v tem trenutku takšna, da bi bilo vse drugo kot prepričljiv poraz orlov presenečenje. "Rezultat morda ne bi bil tako visok v korist Anglije, če ne bi prejeli rdečega kartona (pri zaostanku z 0:3 je v 72. minuti prejel rdeči karton Nikola Milenković, op. p.). Naleteli smo na mino, ki nas je razstrelila."

Realnost, s katero se morajo Srbi sprijazniti

Nikola Milenković je v 72. minuti prejel rdeči karton. Foto: Reuters Stojković je dejal, da sprejema vse kritike in jih tudi razume. Poudarja pa tudi, da je Anglija v njegovih očeh povsem druga dimenzija nogometa. "Boljša je v vseh segmentih igre. Tako v hitrosti, fizični moči kot tudi tehniki. To je realnost, s katero se moramo sprijazniti."

Srbski novinarji so se čudili, da so lahko orli še lani na Euru 2024 namučili Otočane in v Gelsenkirchnu izgubili z 0:1, zdaj pa doživeli tak polom. Selektor Stojković je pred tekmo napovedoval, da je cilj premagati Anglijo. "Kaj pa naj bi govoril? Da je naš cilj prejeti čim manj zadetkov? Kateri selektor na svetu pa bi to govoril? Kot selektor moraš opogumiti igralce, jim dvigniti moralo, da ostanejo pozitivni. Ne smeš vstopiti v tekmo s pesimizmom," je dodal in še enkrat poudaril, da Srbija ne pripada eliti svetovnega nogometa. Ta je rezervirana za Anglijo, Španijo, Francijo, Nemčijo …

Evropski podprvaki Angleži so pred gostovanjem v Srbiji doma ugnali Andoro zgolj z 2:0, v Beogradu pa prerešetali mrežo gostiteljev. Foto: Reuters

"Morda pa nas bo ta poraz malce prebudil, da bomo oktobra zaigrali bolje," vztraja pri realnem cilju Srbije, to pa je drugo mesto. Če ga bo osvojil in v neposrednem boju prehitel Albanijo, bo prihodnje leto napadal preboj na SP 2026 prek dodatnih kvalifikacij.