Torek, 9. 9. 2025, 19.43
10 minut
Nenavaden incident v boju za SP: Gvineja igrala z 12 igralci
V nogometnem svetu odmeva ponedeljkova tekma afriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo med Gvinejo in Alžirijo. Tekmeca sta se razšla brez golov, a domači so kar nekaj časa igrali z 12 nogometaši, kar
V afriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo se je zgodil nenavaden incident. Na tekmi skupine G med Gvinejo in vodilno v skupini Alžirijo je domača ekipa približno minuto in pol v sodnikovem dodatku igrala z 12 nogometaši.
Sodnik je vse skupaj opazil z zamudo. Ko je ugotovil, da je Gvinejcev na zelenici preveč, je rezervistu Mohamedu Soumahu pokazal rumeni karton.
Kako so Gvinejci igrali z 11 nogometaši v polju:
The video shows 12 players from Guinea playing against 11 players from Algeria in the African Nations Championship for the World Cup 2026. @DZFOOTBALLDZ @LesVerts @Algeria_Tweet @Algeria_MFA #WorldCupQualifiers #GUIALG #bvb #Mahrezout #Algerie #TeamDZ https://t.co/g1i1nvnjSc pic.twitter.com/h7E1wPXRRZ— Dr. Med. den. Rasen. Prof. (@rasen_den) September 8, 2025
Reprezentanci sta se razšli brez golov in z delitvijo točk. Alžirci so kljub zgolj točki na dobri poti do napredovanja. Dva kroga pred koncem so na prvem mestu svoje skupine, štiri točke pred drugouvrščeno Ugando. Gvineja je četrta.