Nenavaden incident v boju za SP: Gvineja igrala z 12 igralci

V afriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo se je zgodil nenavaden incident. Na tekmi skupine G med Gvinejo in vodilno v skupini Alžirijo je domača ekipa približno minuto in pol v sodnikovem dodatku igrala z 12 nogometaši.

Sodnik je vse skupaj opazil z zamudo. Ko je ugotovil, da je Gvinejcev na zelenici preveč, je rezervistu Mohamedu Soumahu pokazal rumeni karton.

Kako so Gvinejci igrali z 11 nogometaši v polju:

Reprezentanci sta se razšli brez golov in z delitvijo točk. Alžirci so kljub zgolj točki na dobri poti do napredovanja. Dva kroga pred koncem so na prvem mestu svoje skupine, štiri točke pred drugouvrščeno Ugando. Gvineja je četrta.