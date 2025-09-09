Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Torek,
9. 9. 2025,
19.43

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Alžirija Gvineja kvalifikacije za SP 2026

Torek, 9. 9. 2025, 19.43

10 minut

Nenavaden incident v boju za SP: Gvineja igrala z 12 igralci

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gvineja | Gvinejci so v sodnikovem dodatku skoraj dve minuti igrali z 12 nogometaši. | Foto Guliverimage

Gvinejci so v sodnikovem dodatku skoraj dve minuti igrali z 12 nogometaši.

Foto: Guliverimage

V nogometnem svetu odmeva ponedeljkova tekma afriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo med Gvinejo in Alžirijo. Tekmeca sta se razšla brez golov, a domači so kar nekaj časa igrali z 12 nogometaši, kar

tunizijska nogometna reprezentanca
Sportal Velika zmaga Tunizijcev!

V afriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo se je zgodil nenavaden incident. Na tekmi skupine G med Gvinejo in vodilno v skupini Alžirijo je domača ekipa približno minuto in pol v sodnikovem dodatku igrala z 12 nogometaši.

Sodnik je vse skupaj opazil z zamudo. Ko je ugotovil, da je Gvinejcev na zelenici preveč, je rezervistu Mohamedu Soumahu pokazal rumeni karton. 

Kako so Gvinejci igrali z 11 nogometaši v polju:

Reprezentanci sta se razšli brez golov in z delitvijo točk. Alžirci so kljub zgolj točki na dobri poti do napredovanja. Dva kroga pred koncem so na prvem mestu svoje skupine, štiri točke pred drugouvrščeno Ugando. Gvineja je četrta.

kvalifikacije za SP slovenska nogometna reprezentanca Jan Oblak Vanja Drkušić
Sportal Jan Oblak pošteno: Bili smo slabi, ni bila prava energija
Dan Ndoye
Sportal Švicarji so si dali duška po zmagi nad Slovenijo: SloVeni, SloVidi, SloVici
Cristiano Ronaldo
Sportal Rekorder Cristiano Ronaldo na Madžarskem, Srbi v Beogradu pričakujejo Anglijo

Alžirija Gvineja kvalifikacije za SP 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.