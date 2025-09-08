Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
17.42

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nogomet Tunizija kvalifikacije za SP 2026

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 17.42

1 ura, 27 minut

Kot 18. država na svetovno nogometno prvenstvo

Velika zmaga Tunizijcev!

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
tunizijska nogometna reprezentanca | Tunizijci so si zagotovili vstopnico za svetovno prvenstvo. | Foto Reuters

Tunizijci so si zagotovili vstopnico za svetovno prvenstvo.

Foto: Reuters

Nogometna reprezentanca Tunizije je naslednja, ki si je zagotovila uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. Tunizija je skupno že 18. država z zagotovljenim nastopom, na SP naslednje leto bo sicer prvič tekmovalo 48 ekip.

Tunizija si je uvrstitev na SP zagotovila danes z zmago v gosteh proti Ekvatorialni Gvineji z 1:0 v afriških kvalifikacijah. Tunizijci imajo zdaj na prvem mestu v skupini H 22 točk, s čimer jih tekmice ne morejo več ujeti. Zmagoviti gol za SP je v četrti minuti sodnikovega dodatka dosegel Mohamed Ben Romdhane.

Tunizija je po Maroku druga afriška država na SP in skupno 18. Na SP so bile neposredno uvrščene gostiteljice ZDA, Kanada in Mehika, prek kvalifikacij pa so si do zdaj uvrstitev zagotovile še Avstralija, Južna Koreja, Iran, Japonska, Jordanija, Uzbekistan, Nova Zelandija, Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj in Urugvaj.

SP 2026 bo potekalo med 11. junijem in 19. julijem, gostilo ga bo 16 mest, od tega 11 ameriških, tri mehiška in dve kanadski.

Jaka Bijol
Sportal Jo lahko Slovenija zagode Švici, Prosinečki pa svoji Hrvaški?
Lan Jovanović
Sportal Jovanović zapustil Aluminij, ta pripeljal nova vratarja
nogomet Tunizija kvalifikacije za SP 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.