Velika zmaga Tunizijcev!

Nogometna reprezentanca Tunizije je naslednja, ki si je zagotovila uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. Tunizija je skupno že 18. država z zagotovljenim nastopom, na SP naslednje leto bo sicer prvič tekmovalo 48 ekip.

Tunizija si je uvrstitev na SP zagotovila danes z zmago v gosteh proti Ekvatorialni Gvineji z 1:0 v afriških kvalifikacijah. Tunizijci imajo zdaj na prvem mestu v skupini H 22 točk, s čimer jih tekmice ne morejo več ujeti. Zmagoviti gol za SP je v četrti minuti sodnikovega dodatka dosegel Mohamed Ben Romdhane.

Tunizija je po Maroku druga afriška država na SP in skupno 18. Na SP so bile neposredno uvrščene gostiteljice ZDA, Kanada in Mehika, prek kvalifikacij pa so si do zdaj uvrstitev zagotovile še Avstralija, Južna Koreja, Iran, Japonska, Jordanija, Uzbekistan, Nova Zelandija, Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj in Urugvaj.

SP 2026 bo potekalo med 11. junijem in 19. julijem, gostilo ga bo 16 mest, od tega 11 ameriških, tri mehiška in dve kanadski.