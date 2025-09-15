Pomanjkanje kadra: zdaj je pravi čas za poklicno izobrazbo

Ni veliko poklicev, kjer se znanje, natančnost, komunikacija in ustvarjalnost tako prepletajo kot v strežbi. Natakar oz. natakarica ni zgolj oseba, ki prinese naročeno, pač pa je prvi stik gosta z lokalom, ambasador gostoljubja, tihi režiser izkušenj, ki jih dobimo že ob prvi jutranji kavici. A poklic natakarja je eden tistih, ki so jih v zadnjih letih najbolj prizadeli predsodki, pomanjkanje kadra in upad zanimanja mladih. Prepogosto je napačno razumljen kot prehodno delo, ki ne zahteva znanja. V resnici pa gre tudi pri tem delu za strokovno panogo, ki ponuja ogromno, od zaposlitvene varnosti, ustvarjalnega dela doma in v tujini, možnosti stalnega strokovnega razvoja pa do v zadnjem času vse boljših pogojev in spoštovanja.

Med tistimi, ki dokazujejo, da je strežba lahko umetnost z glavo in srcem, je tudi Nina Horvat, dijakinja Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Njena zgodba ni le dokaz, da se lahko s poklicno izobrazbo pride zelo daleč, je navdih, kako se lahko s trudom, strokovnim znanjem in dobrim mentorstvom pride vse do evropskega tekmovanja. Kot zmagovalka SloveniaSkills 2024 bo Slovenijo zastopala na EuroSkills 2025 na Danskem, kjer se bo pomerila z najboljšimi mladimi natakarji iz vse Evrope. Njena pot jasno kaže, da je poklic natakarja prihodnost za tiste, ki si želijo dinamičnega dela, stika z ljudmi in priložnosti za ustvarjanje zgodb ob vsaki mizi. Poleg Nine Horvat v tokratni zgodbi predstavljamo še Petra Pertocija, mentorja in učitelja strežbe na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, ter Aido Kadić, nacionalno sodnico SloveniaSkills. Vas zanima poklicna smer? Odkrijte možnosti izobraževanja, poklicne poti in zgodbe uspešnih mladih na portalu Moja izbira: www.mojaizbira.si.

Nina Horvat je zmagovalka SloveniaSkills, smer Strežba Foto: Ana Kovač

Od šolske klopi do evropskega odra

Ko je Nina Horvat prvič stopila v učilnico Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, si ni predstavljala, da bo nekaj let kasneje ena izmed najboljših mladih natakarjev v Sloveniji in da bo državo zastopala na evropskem tekmovanju EuroSkills 2025 na Danskem. "Izbrala sem smer strežba, ker me zelo veseli delo z ljudmi in ker na ta način lahko gostom pričaram lepo izkušnjo," pove.

Njena odločitev za to šolo ni bila naključna. Radenska srednja šola slovi po odličnem ravnovesju med teorijo in prakso, z izkušenimi mentorji, ki mlade spodbujajo, da presežejo povprečje. Že v času šolanja dijaki sodelujejo na številnih dogodkih, nabirajo praktične izkušnje doma in v tujini ter se učijo vseh ključnih veščin, od osnovnega protokola pri strežbi do zahtevnejših tehnik, kot so flambiranje, mešanje hladnih pijač in umetnost priprave kave.

V času šolanja se dijaki učijo vseh ključnih veščin, od osnovnega protokola pri strežbi do zahtevnejših tehnik, kot so flambiranje, mešanje hladnih pijač in umetnost priprave kave. Foto: Ana Kovač

"Program Strežba vključuje veliko prakse, tudi 'na suho', kjer strežemo praznim mizam, da vadimo komunikacijo, gibanje. Udeležujemo se kateringov in dogodkov v podjetjih, kjer spoznamo naše pravo delo," pojasnjuje sogovornica.

Navdušenje nad poklicem je Nino poneslo v svet tekmovanj, kjer se je preizkusila med najboljšimi in zmagala. Zdaj jo čaka še večji izziv – tekmovanje EuroSkills 2025, kjer bo morala v angleščini predstaviti svoje znanje, prepričati sodnike in premagati najboljše mlade natakarje iz vse Evrope. Priprave so intenzivno potekale eno leto, v tem času je premagovala tremo, izpopolnjevala znanje v strežbi, izboljševala hitrost, natančnost in komunikacijo v tujem jeziku. "V zelo veliko čast in odgovornost mi je, da bom zastopala Slovenijo. To je dokaz, da se je moj trud v teh letih izplačal."

Skriti potencial, ki ga je mentor hitro prepoznal

Da ima učenka Nina nekaj več, je hitro opazil njen mentor in učitelj strežbe Peter Pertoci, ki že več kot tri desetletja poučuje na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci. Prepoznati talent, pravi, je del njegovega vsakdana in pri Nini je bilo to hitro jasno: "Več kot 30 let delam z mladimi in imam to žilico, da prepoznam dijaka, ki ima ročne spretnosti in občutek za delo z ljudmi. Seveda se marsikaj da naučiti, a pravi talent začutiš."

Peter Pertoci, mentor in učitelj strežbe na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Foto: Ana Kovač

Pri Nini Horvat so se hitro pokazale vrline, ki so za dober kader v gostinstvu ključne; to so zbranost, komunikacija, natančnost in odnos do gosta. "Ima prirojene spretnosti za postopke, kot so flambiranje, mešanje pijač, ustvarjalnost. Tik pred evropskim tekmovanjem zdaj skupaj piliva še zadnje detajle," pove s ponosom.

Priprave na EuroSkills, kjer se bo pomerila z najboljšimi mladimi evropskimi natakarji, potekajo sistematično, v šoli in doma, s podporo mentorja. Velik poudarek je na hitrosti, natančnosti in predvsem psihološki pripravljenosti. "Moja naloga kot mentorja je, da jo vodim, ji kažem pravilne postopke in jo spodbujam, ko pride do dvomov. Od nje nikoli nisem pričakoval zmage, pač pa le to, da bo dala vse od sebe," pove Pertoci.

Ko šola sodeluje z gospodarstvom, znanje postane praksa

Šola v Radencih je manjša in zato omogoča bolj individualno delo z dijaki. Prav individualna pozornost in povezovanje z gospodarstvom dajejo dijakom možnost, da se že v času izobraževanja resno preizkusijo v poklicu, ki ga bodo kasneje opravljali. "Z dijaki začnemo od čistih osnov, od bontona do poznavanja jedi in pijač. Velik del praktičnega pouka izvajamo neposredno v podjetjih, sledimo trendom in dijake vključujemo v realno delo že med šolanjem," pojasnjuje mentor.

Nina ima prirojene spretnosti za postopke, kot so flambiranje, mešanje pijač, ustvarjalnost. Foto: Ana Kovač

Na šoli gostijo tudi priznane gostinske mojstre, dijaki sodelujejo na kulinaričnih dogodkih, izmenjavah v tujini in tekmovanjih, kar jim omogoča, da svoj poklic dojamejo širše, bolj profesionalno in z večjo odgovornostjo.

"Dijaki, ki pri nas končajo izobraževanje, so zelo iskani. Lahko bi se takoj zaposlili – gostinstvo danes potrebuje kader, ki pozna stroko in ima odnos do tega dela," doda Pertoci.

Kaj ločuje dobra natakarja in natakarico od povprečja

Ena tistih, ki budno spremljajo nastope mladih na strokovnih tekmovanjih, je Aida Kadić, nacionalna sodnica tekmovanja SloveniaSkills. Pravi, da pri ocenjevanju nikoli ne gledajo samo tehničnega znanja, pomembni so tudi odnos, samozavest, spoštovanje in srčnost. "Vsekakor je v strežbi pomembno profesionalno znanje, a poleg tega so ključne tudi človeške vrednote, kot so samozavest, spoštovanje, predanost," pojasnjuje.

Aida Kadić, nacionalna sodnica tekmovanja SloveniaSkills Foto: Ana Kovač

Nina Horvat je v njenih očeh tekmovalka z veliko željo po delu v strežbi. "Pri Nini sem zaznala pomanjkanje samozavesti, zato smo se veliko pogovarjali in ji pokazali, da ima svoje mesto na tekmovanju in da ima znanje, ki ga lahko pokaže," pove Aida Kadić. In prav to je bistvo tovrstnih tekmovanj, ne gre zgolj za medalje, temveč za dvig samozavesti in strokovnosti ter osebno rast.

Aida Kadić opozori še na eno pomembno stvar: "Poklic natakarja je pogosto razvrednoten, kar pa ni pravično niti za delo niti za ljudi, ki ga opravljajo s strokovnostjo." Opaža, da v gostinstvu danes delajo tisti, ki za to niso izučeni. "Ljudje mislijo, da za kuhanje kave ni treba nič znati. A prav nasprotno, tudi za kavo moraš imeti znanje in dar, da jo prineseš s pravim odnosom."

Gostinstvo potrebuje prave ljudi, a brez podpore delodajalcev ni napredka

Eden največjih izzivov, s katerimi se danes sooča gostinska panoga, je pomanjkanje strokovno usposobljenega kadra. A to je le ena plat medalje. Tudi tam, kjer so zaposleni že v sistemu, pogosto primanjkuje vlaganja v njihov razvoj – od internih izobraževanj in možnosti dodatnega usposabljanja do podpore pri udeležbi na tekmovanjih in strokovnih dogodkih. "Ko gre nekdo na tekmovanje, se mora pripravljati. Potrebuje inventar, pogoje, čas. Podjetja bi temu morala posvečati več pozornosti," opozarja Aida Kadić.

"Najraje kuham kavice in pripravljam koktejle, saj takrat lahko pokažem svojo ustvarjalnost." Foto: Ana Kovač

Gostinstvo je panoga, ki potrebuje več kot le pridne roke, potrebuje ljudi z znanjem, voljo do ustvarjanja in razumevanjem stroke. In ti ljudje potrebujejo ustrezno okolje, da lahko svojo ustvarjalnost razvijajo. Ustvarjanje novih koktejlov, sledenje trendom v gastronomiji, priprave na zahtevna tekmovanja ... vse to zahteva čas, opremo in priložnost. Uspeh se ne zgodi sam od sebe. Treba je vlagati v ljudi, znanje in v kakovostno delovno okolje.

Uspeh se ne zgodi sam od sebe. Foto: Ana Kovač

Poklic prihodnosti, ki si zasluži več spoštovanja

Danes poklic natakarja ni vedno cenjen, kot bi moral biti. Kljub temu se stvari spreminjajo, tekmovanja, kot so SloveniaSkills in EuroSkills, dvigujejo prepoznavnost in strokovno raven celotne panoge.

Gostje so vedno bolj izobraženi, zahtevni in pozorni na kakovost storitve. Poklic natakarja zahteva natančnost, poznavanje pijač, jedi, trendov, kulturnih razlik, komunikacije. In v ta poklic je treba vložiti ogromno dela. "Gostje so danes razgledani, zanimajo se za to, kaj pijejo, kaj jedo. Tudi če doma pripraviš večerjo za prijatelje, moraš nekaj prebrati, poznati, razložiti. Gosta se ne da več pretentati. In prav je tako," pove Aida Kadić.

Poklic natakarja je danes perspektiven, saj so možnosti za zaposlitev zelo dobre. Gostinstvo namreč potrebuje strokovno usposobljen kader. Foto: Ana Kovač

Poklic natakarja je danes perspektiven, saj so možnosti za zaposlitev zelo dobre. Gostinstvo namreč potrebuje strokovno usposobljen kader. Peter Pertoci ob tem doda: "Želim si, da bi v gostinstvu delali le izobraženi kadri, ki poznajo stroko." Kdor želi, lahko že v času šolanja pridobi ogromno izkušenj tako v doma kot v tujini. "Dobri natakarji in natakarice so danes zelo cenjeni in dobro plačani. Pogosto so iskani za dogodke, priporočajo jih naprej. Pot pa si mora vsak sam zgraditi, v prvi vrsti z znanjem, profesionalnostjo in veseljem do dela," zaključi Aida Kadić.

Dober natakar je danes zelo cenjen in dobro plačan. Foto: Ana Kovač

Nina Horvat je živi dokaz, da se s pravim odnosom, znanjem in podporo lahko že pri rosnih letih odprejo vrata, o katerih mnogi sanjajo. "Delo v strežbi je priložnost, da spoznaš svet, pridobiš samozavest in znanje. Vrata se ti odprejo doma in v tujini," spodbuja bodoča študentka, ki ne skriva svojih ambicij: želi končati višjo šolo, delati v vrhunskih restavracijah in nekoč morda odpreti lasten lokal.

*Videointervju je nastal tik pred Nininim odhodom na EuroSkills 2025. Tekmovanje je medtem že potekalo.

Zakaj moramo nameniti posebno pozornost poklicnemu in strokovnemu izobraževanju? Razlogov za to je mnogo in moramo jih nasloviti. Poklicno in strokovno izobraževanje ima pomembno vlogo pri razvoju družbe – ustvarja kvalificirane strokovnjake, ki s praktičnim znanjem prispevajo k stabilnemu trgu dela in napredku gospodarstva. Gospodarstvo potrebuje izurjene ljudi, ki znajo, delajo in ustvarjajo – in prav takšni kadri so danes pogosto iskani, a prevečkrat redki. Mladi, ki se odločijo za to pot, imajo veliko možnosti za uspešno prihodnost. Eden najboljših načinov za vpogled v svet poklicev je tekmovanje SloveniaSkills, ki ga organizira Center za poklicno izobraževanje (CPI) v okviru projekta Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju, sofinancirata pa ga ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija. Zmagovalci dobijo priložnost, da svoje spretnosti pokažejo tudi na evropski ravni – na EuroSkills. Vas zanima poklicna smer? Odkrijte možnosti izobraževanja, poklicne poti in zgodbe uspešnih mladih na portalu Moja izbira: www.mojaizbira.si.

