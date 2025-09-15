Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
13.38

1 ura, 36 minut

Tri mesece po zaroki se je poročila hči Braneta Kastelica

Sa. B.

Brane Kastelic z ženo | Brane Kastelic ima z ženo Nevenko, s katero že vrsto let živita v Združenem kraljestvu, tri odrasle otroke. | Foto Facebook/Brane Kastelic

Brane Kastelic ima z ženo Nevenko, s katero že vrsto let živita v Združenem kraljestvu, tri odrasle otroke.

Foto: Facebook/Brane Kastelic

Potem ko je Brane Kastelic junija sporočil veselo novico, da se je njegova edina hči Annabel zaročila, je prejšnjo soboto stopila pred matičarja. Z izbrancem Tyronom, ki je Južnoafričan, sta si večno zvestobo obljubila na skromni poroki v mestni hiši, slavje za širšo družino in prijatelje pa je pričakovati prihodnjo pomlad na blejskem gradu.

Nekdanji dopisnik iz Londona svoje sledilce redno obvešča o vsem, kar se dogaja v njegovem življenju na Otoku. Kot je zapisal v svoji zadnji objavi, je bila prejšnja sobota za družino Kastelic zelo posebna in vesela, saj se je poročila njegova edina hči. Annabel in Tyrone, ki prihaja iz Južne Afrike, sta par dobra tri leta, zaročila pa sta pred tremi meseci.

Medtem ko so bili na poroki v mestni hiši prisotni le ožji družinski člani, bo po napovedi Kastelica "slavnostna poroka za širšo družino in prijatelje iz Slovenije, Anglije, Južne Afrike in od drugod prihodnjo pomlad na blejskem gradu". V objavi, ki ji je dodal vrsto fotografij veselega dne, je zapisal, da je bila poroka zelo čustvena, najbolj pa ga je ganilo, "ko sem Annabel oddal Tyju".

Brane Kastelic ima z ženo Nevenko, s katero že vrsto let živita v Združenem kraljestvu, tri odrasle otroke. Poleg Annabel še sinova Adriana in Aarona, prav vsi pa so si partnerje poiskali v tujini. Annabelin mož je Južnoafričan, Adrianova zaročenka Sophie prihaja iz Združenega kraljestva, Aaronovo dekle Poppy pa ima avstralsko-brazilske korenine.

