Neuradno: poročil se je Jan Plestenjak

Jan Plestenjak in njegova srčna izbranka Tadeja Majerič naj bi si glede na poročanje več medijev obljubila večno zvestobo. Da sta postala novopečena zakonca, naj bi razkrival tudi Tadejin profil na družbenem omrežju Instagram, saj si je priimek že spremenila v Plestenjak.

Poroka slovenskega pevca in njegove partnerke naj bi potekala v Škofji Loki, so poročale Slovenske novice.

Tadeja Majerič je na Instagramu po novem Tadeja Plestenjak. Foto: Posnetek zaslona

Jan Plestenjak je za revijo Lady ob vprašanju, ali s Tadejo razmišljata o poroki, septembra dejal: "Meni poroka ne pomeni veliko in mislim, da ne potrebujem potrditve na ta način."

Dodal je sicer: "Če pa si bo Tadeja želela poroke, ker bi ji to veliko pomenilo, ji bom pa prav gotovo ustregel."

Novopečenima zakoncema, pa čeprav do uradne potrditve njune poroke za zdaj zgolj domnevnima, želimo veliko sreče!