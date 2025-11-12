Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Sreda,
12. 11. 2025,
10.21

Sreda, 12. 11. 2025, 10.21

23 minut

Jan Plestenjak pokazal del svoje bogate zbirke kitar #foto

A. P. K.

Jan Plestenjak, ki je na kitari bolj domač kot na klavirskih tipkah, ima v svoji zbirki več kot deset kitar.

Jan Plestenjak, ki je na kitari bolj domač kot na klavirskih tipkah, ima v svoji zbirki več kot deset kitar.

Foto: Mediaspeed

Prekaljeni glasbenik Jan Plestenjak slovi kot odličen kitarist, saj je klasično kitaro študiral tudi na slovitem Berklee Collegu v Bostonu. Temu primerna njegovemu renomeju pa je tudi njegova zbirka kitar, katere del je pokazal svojim oboževalcem.

Jan Plestenjak je na svojem družbenem omrežju delil fotografijo svojih "ljubic" in ob tem zapisal, da je pri njem doma napočil dan za menjavo strun na nekaterih kitarah, ki jih ima v svoji bogati zbirki brenkal. "Par užaljenih je ostalo v kovčkih," je ob fotografiji zapisal strunjanski virtuoz in dodal smejočega emotikona ter s tem dal vedeti, da s svojimi oboževalci ni delil celotne zbirke.

Jan Plestenjak, kitare | Foto: Instagram/Jan Plestenjak Foto: Instagram/Jan Plestenjak

Med njegovimi kitarami, kjer najdemo vse od klasičnih, akustičnih do električnih, najdemo same znane in kvalitetne znamke prestižnih proizvajalcev kitar. Med njimi sta japonska proizvajalca Aria in Kohno, španski proizvajalec Ramirez, sledita njegovi prestižni akustični kitari ameriških proizvajalcev Martin & Company ter Gibson.

V spodnji vrsti pa najdemo kar tri Fenderjeve klasike, električne kitare: stratocaster ter telecaster in tudi črno lepotico znamke Gretsch ter rdečo izvedbo še ene izmed legendarnih Gibsonovih klasik. Najverjetneje gre za klasiko Gibsona iz leta 1964, katere cena lahko na ameriškem trgu doseže tudi med 14.600 in 19 tisoč evri (17.000 - 22.000 dolarji).

Plestenjak pa rad svoje kitarsko znanje tudi večkrat pokaže in deli svoje izseke klasičnih pesmi, bodisi svojih ali pa tujih izvajalcev. Takole je zaigral Poletje (Estate), avtorjev Bruna Martina in Bruna Brighettija.

