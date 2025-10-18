Franc Jager odpovedal načrtovano poroko

Na gradu Mokrice bi se moral danes poročiti podjetnik Franc Jager , a je poroko tik pred zdajci odpovedal. Njegova izbranka Irenca je namreč zbolela, poročajo Slovenske novice.

Ustanovitelj trgovske verige Jager bi se tako pri svojih 78 letih poročil drugič, za nevesto pa bi bil to prvi zakon. Ta je od enega najbogatejših Slovencev precej mlajša, a kot pravi Jager: "Če si starejši, je bolje, da je izbranka mlajša."

Z Irenco sta se spoznala pred dobrim desetletjem, ko je prišla delat v njegovo podjetje.

