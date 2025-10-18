Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Sobota,
18. 10. 2025,
7.08

Sobota, 18. 10. 2025, 7.08

28 minut

Franc Jager odpovedal načrtovano poroko

Ustanovitelj trgovske verige Jager bi se pri svojih 78 letih poročil drugič.

Ustanovitelj trgovske verige Jager bi se pri svojih 78 letih poročil drugič.

Foto: STA

Na gradu Mokrice bi se moral danes poročiti podjetnik Franc Jager, a je poroko tik pred zdajci odpovedal. Njegova izbranka Irenca je namreč zbolela, poročajo Slovenske novice.

Ustanovitelj trgovske verige Jager bi se tako pri svojih 78 letih poročil drugič, za nevesto pa bi bil to prvi zakon. Ta je od enega najbogatejših Slovencev precej mlajša, a kot pravi Jager: "Če si starejši, je bolje, da je izbranka mlajša."

Z Irenco sta se spoznala pred dobrim desetletjem, ko je prišla delat v njegovo podjetje.

