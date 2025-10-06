Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
14.18

Osveženo pred

31 minut

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 14.18

31 minut

Poročil se je mlajši sin Nuše Derenda

Avtor:
Sa. B.

Nuša in Frenk Derenda sta letos praznovala 30. obletnico poroke. Skupaj imata dva sinova.

Nuša in Frenk Derenda sta letos praznovala 30. obletnico poroke. Skupaj imata dva sinova.

Foto: Mediaspeed

Zadnji konec tedna v mesecu avgustu se je poročil mlajši sin slovenske pevke Nuše Derenda. 27-letni Gašper je večno zvestobo obljubil svoji dolgoletni izbranki Tinki, veselo novico pa je potrdila tudi pevka.

"V naši družini je že nekaj časa ena čudovita nova Derenda. Hvaležni smo, da se nam je pridružila tako krasna oseba in da skupaj pišemo nove spomine," je na svojih družbenih omrežjih zapisala 56-letna pevka.

Fotografije s slavja je pred kratkim objavil Ansambel Topliška pomlad, ki sta ga mladoporočenca najela za svoje glasbene goste. Kot so pojasnili v objavi, jima je na poroki v duetu z ženinovo mamo zapela Nina Pušlar, za presenečenje pa sta poskrbela tudi Nuša in Matevž Derenda, ki sta prav tako izvedla skupno pesem.

Nuša Derenda si oba sinova deli z možem Frenkom Derendo, s katerim sta poročena že 30 let. Mlajši Gašper se je rodil leta 1998, starejši Matevž, ki se je tako kot njegova mama podal v glasbene vode, pa je dve leti starejši, letos marca je dopolnil 29 let.

Na fotografiji (z leve proti desni): Nuša Derenda s sinovoma Matevžem in Gašperjem. Fotografija je iz leta 2014.

