Smučarski superzvezdnik Marcel Hirscher, ki se po poškodbi kolena osredotoča na svojo vrnitev v svetovni pokal, se je poročil s svojo izbranko Lucy, je sporočil na Instagramu.

Avstrijski smučarski as Marcel Hirscher, ki se je lani iz pokoja vrnil v tekmovalni ritem, a nato sezono zaradi strganih vezi v levem kolenu predčasno končal že decembra, se je v začetku septembra po 277 dneh vrnil na sneg. Po trenutnih informacijah bi lahko bil Hirscher v igri za nastop na zimskih olimpijskih igrah februarja v Italiji, kjer bodo discipline v moški konkurenci alpskih smučarjev na sporedu v Bormiu. Hirscher ob vrnitvi ni tekmoval za Avstrijo, v dresu katere je dosegel vse smučarske uspehe, pač pa zastopa Nizozemsko, domovino svoje matere, česar si želi tudi na olimpijskih igrah, sploh potem ko je bil prisiljen izpustiti svetovno prvenstvo.

Čas pred sezono pa je izkoristil tudi za skok v zakonski jarem s svojo izbranko Lucy v krogu ožje družine v domovanju Avstrijca, poroko pa je obelodanil tudi s fotografijama na Instagramu, kjer mladoporočenca spremljata tudi štirinožna kosmatinca. Poleg fotografij pa je zapisal: "Ljubezen je poklicala, jaz pa sem odgovoril." Za Hirscherja je to drugi zakon, saj se je leta 2021 ločil od dolgoletne partnerice Laure, s katero imata dva otroka. O Avstrijčevi novi ženi je znano le to, da je Nizozemka.

36-letni Hirscher bo v olimpijski sezoni znova tekmoval v veleslalomu in slalomu, kakšen bo njegov natančen urnik, pa se še ne ve. "Želim kar najbolje izkoristiti to sezono," je pred kratkim poudaril Avstrijec.

