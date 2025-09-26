Zlomilo ji je srce, a mora pri 22 letih končati kariero

Danes 22-letna Teresa Grüner je pred leti veljala za velik talent avstrijskega smučanja, a ga zaradi poškodb ni mogla unovčiti. Zdaj je sklenila, da konča kariero. Pa čeprav ji je odločitev zlomila srce.

Teresa Grüner se na tekme svetovnega pokala še ni prebila, tekmovala je na evropskem pokalu in pokalu Fis, a v zadnjih dveh letih zaradi poškodb samo na treh tekmah. "Sonce je zašlo za mojo kariero alpske smučarke. Zdi se mi neresnično. To slovo mi je zlomilo srce, saj si globoko v sebi še želim tekmovati. A moje telo ne more več sprejemati tveganja. Po letih operacij, zapletov in rehabilitacij zdaj vsaj lahko hodim po stopnicah brez bolečin."