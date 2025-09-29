Alpski smučarji v novo sezono brez denarne participacije

Panoga za alpsko smučanje bo v olimpijsko sezono 2025/26 vstopila brez finančnih zagat. Nihče od tekmovalcev, ki so izpolnili kriterij za članstvo v reprezentanci, ne plačuje oziroma v novi sezoni ne bo plačeval nobene finančne soudeležbe oziroma tako imenovane participacije, je na seji alpskega zbora panoge dejal njen vodja Matjaž Šarabon.

"Sezono 2024/25 smo končali dobro. Ne samo poslovno, finančno dobro, tudi rezultatsko vsaj povprečno, sicer s slabšimi rezultati, kot bi si jih želeli na svetovnem prvenstvu v Saalbachu, vendar še vedno celotno sezono lahko ocenjujem kot pozitivno," je na seji zbora alpskih disciplin Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani dejal vodja panoge Matjaž Šarabon. "Finančno in poslovno smo izpolnili tisto, kar smo obljubili, da bomo naredili. Postavili smo dobre temelje za sezono, ki je pred nami. Poslovanje v minuli sezoni smo sklenili s 187.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. To pomeni, da smo tudi za točno toliko zmanjšali dolg alpskih disciplin iz preteklih obdobij."

Neja Dvornik Foto: Reuters Nakopičenih dolgov iz minulih sezon je še vedno za 653.000 evrov. Vodja panoge je prepričan, da bodo v naslednjih letih skupaj z vodstvom smučarske zveze našli način, kako bodo sanirali ta dolg. Za sezono 2025/26 prav tako predvidevajo pozitivno poslovanje, in sicer v višini nekaj manj kot 20.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Celoten proračun panoge znaša 3.870.000 evrov, od tega odpade približno 2,3 milijona evrov za funkcionalne stroške za izvedbo programa. "Moramo se zavedati, da bo šlo za olimpijsko sezono, želimo, da so vsi tekmovalci, olimpijski kandidati, pripravljeni optimalno glede na možnosti, ki jih imamo," je dejal Šarabon.

V sezoni 2025/26 nihče od tekmovalcev, ki so izpolnili kriterij za članstvo v reprezentanci, ne bo plačeval finančne soudeležbe, kljub temu da se treningi iz sezone v sezono dražijo zaradi pomanjkanja trenažne infrastrukture v bližini Slovenije. "To nam draži programe in njihovo izvedbo ter tudi logistično otežuje izvedbo programov do te mere, da imamo kar velike težave, da prepričamo otroke, da se nam pridružijo. Zato smo začeli veliko programov, s katerimi želimo alpsko smučanje narediti znova priljubljeno v Sloveniji. Upamo, da se bodo kmalu videli rezultati teh projektov."

Lani sta sami prispevali tudi Bucik Jogan in Dvornik

Ana Bucik Jogan Foto: Guliverimage Pred začetkom minule sezone so v medijih odmevali visoki zneski, ki sta ju bili za svoja programa primorani plačevati članici ekipe za svetovni pokal Ana Bucik Jogan in Neja Dvornik. "Lanska sezona je bila specifična. Začeli smo z ogromnim dolgom, tudi načrtovanje smo začeli pozno, zato smo v sezoni 2024/25 imeli izbiro, ali dramatično skrčimo programe ali pa uvedemo participacijo tekmovalk in tekmovalcev. Pri omenjenih dveh smo po svojih najboljših močeh skušali pomagati pri pridobivanju zunanjih virov, tako da na koncu koncev ni bilo tako dramatično, kot se je pisalo po medijih," je po seji zbora v izjavi za STA dejal Šarabon.

"Že takrat smo se odločili, da bomo v sezoni 2025/26 zastavili programe tako, da participacije za tekmovalke in tekmovalce, ki izpolnjujejo kriterije, ne bodo več potrebne. In opažam, da se programi izvajajo, so kakovostni in sem prepričan, da bo to obrodilo sadove, želim si, da tudi rezultatsko, in da bo vzdušje v reprezentancah boljše, kot je bilo lani," je še dejal.

Kriterije za uvrstitev v reprezentanco za svetovni pokal na ženski strani izpolnjujejo Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan, Andreja Slokar in Ilka Štuhec. Članice ekipe za evropski pokal z izpolnjenimi kriteriji so Lila Lapanja, Anja Oplotnik, Caterina Sinigoi in Taja Prešeren ter pridružena polnopravna članica ekipe za evropski pokal po sklepu strokovnega sveta Nika Tomšič. Na moški strani so člani ekipe za svetovni pokal Žan Kranjec, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Martin Čater in Rok Ažnoh, člana reprezentance za evropski pokal pa sta Anže Gartner in Miha Oserban.