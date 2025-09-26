Ganljiv zapis dekleta pokojnega smukača

Dekle pokojnega smukača Mattea Franzosa, ki je umrl po padcu na treningu v Čilu, je po pogrebu v Sestrieru objavilo čustven zapis na Instagramu.

Pred dnevi se je na pripravah na olimpijsko sezono v Čilu smrtno ponesrečil italijanski smučar Matteo Franzoso, ki se je zadnja štiri leta skušal prebiti med boljše v svetovnem pokalu (točke je osvojil na dveh tekmah). Po padcu je specialist za hitre discipline prebil dve zaščitni mreži in trčil v kovinsko ograjo. Zaradi poškodb glave so smučarja, ki bi v torek dopolnil 26 let, dali v umetno komo, a je dan po padcu umrl.

Spominu nanj so se poklonili tudi na zadnjih tekmah italijanskega nogometnega prvenstva. Foto: Guliverimage V domačem Sestrieru so ga že pokopali. Po pogrebu je njegovo dekle Alice Vanni na Instagramu objavilo čustven zapis. "Smrt ni nič. Šel sem samo na drugo stran, kot bi se skrival v sosednji sobi. Še vedno sem jaz in še vedno si ti. Še vedno sva si, kar sva bila." Gre za citat britanskega pesnika Henryja Scotta Hollanda. "Še naprej se smej malim stvarem, ki sva se jim rada skupaj smejala. Moli, smej se, misli name. Najino življenje ima še naprej enak smisel." Citat se zaključuje z besedami: "Obriši solze in ne joči, če me ljubiš. Če se smeješ, sem pomirjen."

"Ti boš vedno moj in jaz za vedno tvoja. Ljubim te," je Alice sklenila zapis v svoji objavi na družabnem omrežju.

Skrušeni Christof Innerhofer več dni ni spal

Pred dnevi se je na smrt Franzosa odzval tudi italijanski veteran Christof Innerhofer, ki je bil na dan tragedije na treningu na isti progi. "Veliko sem že doživel v svoji karieri, česa takega pa še ne. Čutim neskončno bolečino," je na Instagramu zapisal 40-letnik in objavil fotografijo, na kateri je objokan. "Velika tragedija je, ko izgubiš kolega. Naslednje dni sem gledal prazen stol pred sabo." Več dni ni mogel spati. "Prvo noč sem šel teč ob štirih zjutraj. Drugo noč sem bil v telovadnici, dokler se nisem zgrudil od izčrpanosti. Obupan sem," je dejal v pogovoru za italijanski časnik La Repubblica. Svetovni prvak v superveleslalomu iz leta 2011 je tako kot celotna italijanska ekipa predčasno končala priprave v Čilu. "To so najtežji dnevi, ki sem jih doslej doživel kot športnik."