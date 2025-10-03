Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
3. 10. 2025,
9.44

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

poroka Katarina Benček Prodaja avtomobilov električni avtomobili Hongqi

Hongqi v Sloveniji

Uradno: Katarina Benček je za poroko izbrala kitajski SUV hongqi H9

Katarina Benček in Marko Pavlovič ob kitajskem športnem terencu

Foto: Plan-net Avto

Katarina Benček in Marko Pavlovič ob kitajskem športnem terencu

Foto: Plan-net Avto

Kitajska avtomobilska znamka Hongqi je v Ljubljani odprla svoj prvi salon.

Kitajska znamka Hongqi je v Sloveniji prisotna že več mesecev, zdaj so prodajni salon za to znamko odprli tudi v Ljubljani. Hongqi pomeni rdeča zastava in velja za avtomobilsko znamko z najdaljšo tradicijo na Kitajskem. Ustanovili so jo leta 1958 kot prestižno izbiro kitajske politične elite in državnikov.

Hongqi je danes del družbe FAW Group, ki zaposluje več kot 90 tisoč inženirjev in letno v razvoj vloži več kot deset milijard evrov. Svoj razvojni center imajo tudi v Münchnu. V Sloveniji je Hongqi trenutno prisoten z modeli HS3 (kompaktni SUV), HS5 (srednje velik SUV), H5 (poslovna limuzina), H9 (večja poslovna limuzina, po velikosti primerljiva z mercedesom razred S) in E-HS9 (električni SUV s sedmimi sedeži).

Ob odprtju salona so se uvozniki znamke (Plan-net Avto) odločili za zanimivo akcijo – mladoporočencem bodo do nadaljnjega na dan poroke brezplačno posodili hongqija H9. Prva ga bosta za svojo poroko izkoristila Katarina Benček in Marko Pavlovič. 

Foto: Plan-net Avto

poroka Katarina Benček Prodaja avtomobilov električni avtomobili Hongqi
