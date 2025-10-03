Kitajska znamka Hongqi je v Sloveniji prisotna že več mesecev, zdaj so prodajni salon za to znamko odprli tudi v Ljubljani. Hongqi pomeni rdeča zastava in velja za avtomobilsko znamko z najdaljšo tradicijo na Kitajskem. Ustanovili so jo leta 1958 kot prestižno izbiro kitajske politične elite in državnikov.

Hongqi je danes del družbe FAW Group, ki zaposluje več kot 90 tisoč inženirjev in letno v razvoj vloži več kot deset milijard evrov. Svoj razvojni center imajo tudi v Münchnu. V Sloveniji je Hongqi trenutno prisoten z modeli HS3 (kompaktni SUV), HS5 (srednje velik SUV), H5 (poslovna limuzina), H9 (večja poslovna limuzina, po velikosti primerljiva z mercedesom razred S) in E-HS9 (električni SUV s sedmimi sedeži).

Ob odprtju salona so se uvozniki znamke (Plan-net Avto) odločili za zanimivo akcijo – mladoporočencem bodo do nadaljnjega na dan poroke brezplačno posodili hongqija H9. Prva ga bosta za svojo poroko izkoristila Katarina Benček in Marko Pavlovič.

Foto: Plan-net Avto